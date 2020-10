Por insultar con palabras groseras a los visitantes, cinco loros grises africanos fueron retirados de la exhibición pública de un parque de vida silvestre, en Reino Unido.

Las aves adoptadas por el Lincolnshire Wildlife Park, en agosto pasado, fueron puestas en cuarentena durante varios días con el fin de evitar posibles afectaciones de contagios. Sin embargo, una vez cumplido el tiempo de aislamiento, las directivas del zoológico decidieron trasladarlos a los aviarios principales al aire libre, para que interactuaran con los visitantes, momento a partir del cual los animales empezaron a tener un comportamiento inadecuado.

Los loros grises fueron donados al zoológico en el pasado mes de agosto. Foto: Lincolnshire Wildlife Park



"Lamentablemente, esto no salió como estaba planeado", dijo el director ejecutivo del parque, Steve Nichols, quien tampoco escapó a los insultos de los animales quienes cada vez que lo veían pasar lo llamaban "gordo". Con su forma de actuar, las aves generaban reacciones en cadena, pues si las personas se reían o los imitaban, esto incentivaba más las groserías.

Para las directivas, no se sabe cuál de los animales enseñó a los otros mientras estuvieron en el tiempo de cuarentena, lo cierto es que una de las aves sabía las malas palabras y las otras las memorizaron. Los cinco animales habían sido donados por diferentes personas que las tenían como mascotas, por lo que fue difícil determinar el origen del loro maleducado.

Los ejemplares llamados Eric, Jade, Elsie, Tyson y Billy no dudaban en maldecir e insultar a los visitantes, por lo que al centro de fauna silvestre no le quedó otra opción que retirarlos del contacto con el público.

Los visitantes disfrutaban con el mal comportamiento de las aves. Foto: Lincolnshire Wildlife Park

“Se volvieron locos, todos estaban insultando y maldeciendo”, relató Nichols al canal CNN Travel. Contó que al poco tiempo de estar juntos comenzaron a insultarse entre sí. “Fuck off’ (Vete a la mierda) eran las palabras más comunes; sin embargo, su repertorio de insultos era bastante variado.

Si bien la mayoría de visitantes del centro tomaban el tema con humor y disfrutaban del comportamiento de los animales e inlcuso los provocaban para que siguieran insultando, a los responsables del zoológico les preocupaba el ejemplo que los loros podrían estar dando a los visitantes más jóvenes y niños, y por eso tomaron la decisión de aislarlos temporalmente de las áreas públicas y ponerlos en jaulas separadas, con la idea de que aprendan a comportarse y a ser más amables.

De esta forma, estarán separados y mezclados con otros grupos, de tal manera que puedan aprender palabras nuevas o, al menos, que si insultan a alguien no sea todo el grupo el que lo haga a la vez.

Los loros fueron puestos en jaulas diferentes y alejados del público. Foto: Lincolnshire Wildlife Park

Los loros grises africanos (Psittacus erithacus) hacen parte de las especies de loros más populares en este país. Alrededor de 1,1 millones de estos son adoptados como mascotas solamente en Reino Unido, según la Asociación de Fabricantes de Alimentos para Mascotas. Sin embargo, la pandemia ha provocado un aumento en las donaciones de estas aves.

Hace unas semanas, el Lincolnshire Wildlife Park se había vuelto viral por cuenta de otro loro llamado Chico, que alcanzó una fama menor por aprender a cantar "If I Were a Boy" de Beyoncé.

