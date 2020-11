No es justo que a una amiga mía, que tuvo que huir de Medellín durante la época de Pablo Escobar, le dijeran en Miami que ella venía de un país paria, cuando en las fiestas a las que iba los jóvenes celebraban con cocaína. Ella no solo nunca consumió, sino que nunca tuvo un gramo de cocaína en sus manos.

¿Por qué escogiste el río Magdalena para contar esa realidad?

He recorrido el país durante estos años y he llegado a varias conclusiones. Una de ellas es la enorme importancia que tiene el río Magdalena para Colombia, que no he visto en muchos otros países.