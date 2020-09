Los estudios continúan confirmando la gravedad de que la temperatura de la tierra siga en aumento. Una investigación publicada en la revista Nature indica que los niveles de calor ya subieron 1°C frente a la era preindustrial y si se incrementan otro grado más el derretimiento de hielo en la Antartida provocaría un alza en el nivel del mar de aproximadamente dos metros y medio en todo el mundo.

Lo más grave es que así las temperaturas volvieran a caer luego de subir 2° C, que es el compromiso del Acuerdo de París, el hielo no volvería a crecer a su estado inicial, debido a mecanismos de desestabilización, por lo que el daño sería irreversible no solo para esta zona del planeta, sino en general para el mundo por las implicaciones y afectaciones que esto causa no solo en los ecosistemas marinos, sino en las comunidades que habitan carca al mar. El análisis indica que cuando el hielo se derrite, su superficie se hunde, por lo que requiere temperaturas más bajas para que se vuelva a formar.

La investigación, realizada por un equipo del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y la Universidad de Potsdam, en Alemania, y la Universidad de Columbia, de Nueva York, utiliza simulaciones detalladas en las que se logra determinar en qué niveles de calentamiento el hielo se volvería inestable y terminaría finalmente en el océano.

Una de las principales conclusiones es que la acentuacion del cambio climático tendría consecuencias nefastas a largo plazo, pues si el incremento de la temperatura media mundial se llega a 4 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, el derretimiento de la Antártida por sí solo podría elevar el nivel global del mar en más de seis metros.

Uno de los compromisos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París, realizada el 12 diciembre de 2015, fue precisamente trabajar para evitar un mayor incremento de la temperatura, lo cual se logra reduciendo las emisiones y los gases de efecto invernadero; sin embargo, es muy poco lo que se ha avanzado en el tema.

El estudio señala que si bien la capa de hielo de la Antártida puede tardar más de este siglo para derretirse, lo cierto es que si no se actúa ya este proceso sería muy difícil de revertir y con el tiempo esto podría inundar muchas ciudades costeras del mundo y causar una verdadera catástrofe mundial.