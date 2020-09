Una nueva investigación científica muestra daños severos en dos enormes glaciares de la Antártida. El Pine Island y el glaciar Thwaites han desarrollado grietas y fracturas abiertas que ponen en evidencia un debilitamiento estructural que se ha venido dando durante las últimas décadas.

A través del análisis de imágenes satelitales, investigadores de Estados Unidos y de diferentes países de Europa lograron determinar que los dos glaciares muestran modificaciones significativas que han sido generadas por los cambios en las condiciones atmosféricas y oceánicas. Las altas temperaturas tienen un impacto importante generando deshielo, que a su vez, ha provocado aumentos en los nivles del mar.

Le recomendamos: La Antártida se derrite: su clima está igual al de Bogotá

El estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences indica que los mencionados glaciares son responsables de aproximadamente el 5 por ciento del aumento global del nivel del mar. La situación es tan preocupante que si Thwaites colapsa completamente, se podría producir un incremento de hasta dos o tres metros en el nivel global, según dio a conocer The Science Times.

El análisis de las imágenes saltelitales indica que las zonas de ruptura de estos enormes glaciares, o las áreas de severa deformación, han aumentado alrededor de un 30 por ciento desde 1992, produciéndose un aumento más rápido entre 2000 y 2010.

Los dos glaciares están ubicados uno al lado del otro en la Antártida occidental en el mar de Amundsen y hacen parte de los glaciares que más rápidamente cambian en la región como consecuencia de su sensibilidad al cambio climático. Esta situación hace que se debiliten en sus cimientos.

Stef Lhermitte, experto en satélites de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos, dirigió el equipo de investigadores que documentó el crecimiento de las áreas dañadas de 1997 a 2019. El estudio sugiere que podría producirse una futura desintegración de las placas de hielo que sostienen los glaciares.

More background and videos on the damage processes and why they matter on https://t.co/dmiObLInMW. Thx also to @Sainan_Sun @bert_polar @NASA_ICE @EtienneBerthie2 @FrankPattyn @JanWuite @NASA_ICE @CopernicusEU pic.twitter.com/ENkLwE0htI