A medida que se acerca el huracán Iota a las Islas de Providencia y San Andrés, la expectativa por los efectos que pueda tener aumenta, pues en la madrugada de este lunes se convirtió en categoría 4 y, según el Ideam, es altamente peligroso.

La directora del Ideam, Yolanda González, manifestó que se encuentra a unos 70 kilómetros de Providencia y a 150 de San Andrés y avanza a una velocidad de 17 kilómetros.

#Hurricane #Iota has rapidly strengthened overnight and now has 155 mph (245 km/h) sustained winds. It could reach category 5 status later today before making landfall with 12-18 feet of storm surge. More on this exceptionally dangerous situation: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/gNGzvJlPUe