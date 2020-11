En Egipto los camellos se salvarán de maltrato animal, pues no podrán ser usados para realizar paseos a los turistas que visitan las pirámides de Giza, luego de que el Ministerio de Turismo de ese país anunciara que prohibirá esta práctica tanto con estos ejemplares, como con los caballos.

El anuncio ha sido celebrado por muchos ambientalistas, quienes de manera reiterativa le habían pedido a ese gobierno adoptar decisiones en torno al tema, debido a que de forma recurrente los animales estaban expuestos a todo tipo de abuso. De esta forma, estos ejemplares dejarán de padecer bajo el calor abrasador, sin acceso a comida, agua, ni sombra.

Le recomendamos: ¡No más maltrato animal!: dos perros fueron asesinados en Calarcá y Tuluá

La organización ambientalista PETA Asia había realizado una investigación que mostraba terribles escenas de abusos a estos animales, la cual llevó a casi medio millón de personas sumarse a la causa y escribir al Ministerio de Turismo de Egipto, para que se tomaran decisiones en favor de estos animales que son utilizados como vehículo de transporte.

Largos recorridos deben realizar los cammellos transportando turistas hacia las pirámides. Foto: Getty Images

Egipto es conocido mundialmente por su cultura e historia en el que uno de sus principales atractivos son sus pirámides. Para visitarlas era muy común que los turistas fueran guiados por expertos quienes los transportaban por el desierto en camellos hasta estas antiguas edificaciones.

Ante la decisión, los turistas tendrán la posibilidad de movilizarse y realizar sus recorridos en autos y buses eléctricos. Este anuncio es una enorme victoria para todos los camellos, caballos y asnos que son forzados a transportar a los visitantes en sus espaldas, o en carruajes, en los principales sitios turísticos de Egipto.

Le sugerimos: Crueldad sin límite: Pandebono, una nueva víctima del maltrato animal

Los representantes de PETA Asia se reunieron con funcionarios del gobierno para conversar sobre el fin de este abuso al prohibir el uso de animales en estos sitios.

VICTORY! ?? Egypt has announced plans to BAN camel and horse rides at top tourism spots, including the Giza pyramids, after a PETA investigation revealed immense suffering and abuse. More here: https://t.co/gIQthcqVbz



Please thank @TourismandAntiq for listening! ?? pic.twitter.com/glLAnfk8O8