Debashish Sharma, oficial del Servicio Forestal de India (IFS), fue quien compartió las imágenes del llamativo reptil amarillo. Algunos habitantes hallaron al ejemplar en un estanque de la ciudad de Bardhaman, ubicada en Bengala Occidental, India.

Según Sharma, se trata de una tortuga de caparazón indio, una especie de agua dulce que habita al sur de Asia.

Posteriormente explicó que, al igual que la tortuga del mismo color encontrada en julio de este año, se trata de un ejemplar albino. Su color amarillo puede deberse a una mutación genética o un trastorno hereditario por la ausencia de un pigmento llamado tirosina.

Otro oficial del Servicio Forestal de este país, por su parte, publicó una foto de la tortuga en sus redes sociales y aseguró que no están seguros de que sea albina o que se trate de una nueva especie.

"Este es el segundo incidente en el pasado reciente en el que se encuentra la tortuga de caparazón amarillo. Antes de esto, se encontró una tortuga de caparazón amarillo en Balasore, Odisha. Aún no está muy claro si es una nueva especie o albinismo o albino mutante ”, escribió Ramesh Pandey.

