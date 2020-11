Las alarmas siguen prendidas y se intensifican los esfuerzos de mitagación en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sus cayos Serrana, Serranilla, Roncador y Quitasueño, ante la emisión de Vigilancia de Huracán para la Isla de Providencia determinado por el Centro Nacional de Huracanes, por la presencia de la tormenta tropical Iota.

Esto significa que las condiciones de huracán son posibles en el lugar declarado bajo vigilancia, generalmente dentro de las siguientes 48 horas, según explicó el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam). La Guajira, también se encuentra en estado de alerta ante las afectaciones que este fenómeno climático pueda generar en el departamento.

El fenómeno inició como una onda tropical, que posteriormente pasó a depresión tropical y rápidamente se convirtió en tormenta tropical avanzando por el Mar Caribe y fortaleciéndose con el paso de las horas. Desde este viernes en la tarde Iota alcanzó la segunda de las tres etapas que conforman un ciclón. Estas son determinadas según su intensidad (depresión, tormenta y huracán tropical).

Yolanda González Hernández, directora del Ideam, indicó que se trata de la tormenta tropical número 31 de la temporada de huracanes del año 2020. "La tormenta se está desplazando hacia el sur-occidente del mar Caribe a una velocidad de seis kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes", resaltó.

