Científicos hallaron en Madagascar una especie de camaleón que se creía extinta, pues fue vista por última vez en ese país insular africano hace unos 100 años.

Investigadores de Madagascar y Alemania dijeron este viernes que descubrieron varios especímenes vivos del camaleón de Voeltzkow (Furcifer voeltzkowi) durante una expedición al noroeste de esta nación. Los miembros del equipo encontraron numerosos camaleones individuales, incluidos tres machos y unas 15 hembras.

En un informe publicado en la revista Salamandra, el equipo dirigido por científicos de las Colecciones de Historia Natural de Baviera ZSM, informó que el análisis genético determinó que la especie está estrechamente relacionada con el camaleón de Labord.

Los investigadores creen que estas dos especies solo viven durante la temporada de lluvias: nacen de los huevos, crecen rápidamente, entrenan con rivales, se aparean y luego mueren durante unos pocos meses.

"Hay que estar en el momento adecuado y el lugar preciso para poder verlo. Y eso durante la época de lluvia no es tan fácil, dado que entonces muchos caminos son intransitables. Esa es seguramente una de las razones por las cuales este reptil de cambiante color no se vio durante tanto tiempo", dijo Frank Glaw, curador de reptiles y anfibios en la ZSM. Agregó que estos animales son básicamente las efímeras entre las vértebras.

FOUND: The Voeltzkow’s Chameleon had been lost to science since 1913...but no longer! An expedition team rediscovered the colorful species during an expedition in Madagascar. This is the 6th of our most wanted lost species found! https://t.co/7ZK2AGV6aY (Video: Frank Glaw) pic.twitter.com/wYqwN5UlX4