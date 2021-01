El incendio que se registró el pasado lunes en el páramo de Santurbán y que afectó un nacimiento de agua, además de por lo menos diez hectáreas de vegetación, prendió las alarmas de lo que se avecina con la temporada seca que ya enfrenta el país en varias regiones.

En total en el territorio nacional en este momento un total de 360 municipios están en alerta roja ante la posibilidad de que se presenten incendios de la cobertura vegetal en sus áreas. De acuerdo con las estadísticas del Ideam, durante los últimos días se ha incrementado la amenaza por ocurrencia de incendios en amplios sectores de la regiones: Caribe, Andina y Orinoquia y, por ello, otras 62 poblaciones están en alerta naranja y 154 más, en amarilla.

Las regiones Caribe y Andina son las más impactadas por esta problemática, aunque están aumentando las alertas en la Orinoquia. En el Caribe las mayores preocupaciones se concentran en el sur de Cesar, Bolivar y Magdalena; mientras que en la zona Andina, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca son los departamentos más susceptibles a que se presente esta situación, de acuerdo con los pronósticos del Ideam.

El propio ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, dijo que ante la temporada seca, las entidades de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo activaron un plan de contingencia para mitigar los impactos que se puedan generar por cuenta de las conflagraciones.

Nos anticipamos a la primera temporada seca del año 2021. @MinAmbienteCo y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo activamos el Plan de Contingencias Nacional, con el buscamos mitigar los impactos de los incendios forestales durante esta época del año. — Carlos Eduardo Correa (@CarlosECorreaE) January 20, 2021

El Ideam ha insistido que si bien durante este mes se pueden registrar lluvias fuertes en algunas regiones del país, también hay otras con días muy secos y soleados con altas temperaturas del aire. "Estas condiciones secas se han venido dando en los últimos días con disminución de contenidos de humedad, escasa nubosidad, reducción de las precipitaciones e incremento de la temperatura del aire", afirmó la entidad.

Se prevé que las condiciones actuales y las que se pueden presentar en los próximos días de predominio de tiempo seco, sumadas a la presencia de vientos propios de los meses de enero y febrero, posibilite el incremento de la amenaza por presencia de conflagraciones de la cobertura vegetal.

Esta temporada seca es propicia para que se registren incendios de la cobertura vegetal.

Por esta razón, las autoridades hace un llamdo permanente a los campesionos y habitantes de las zonas rurales para que actúen con prudencia para evitar el desarrollo de conflagraciones.

En el caso particular del páramo de Santurbán, por ejemplo, el líder Fredy Maldonado, aseguró “si no se cuida y no se tiene la precaución, se volverán a generar incendios, que se están presentando en las partes altas del páramo donde hay pastos secos”.

La 1a #TemporadaSeca del año 2021, se extenderá hasta el mes de marzo, influenciada por el #FenómenoLaNiña, es importante mantener activos los planes de contingencia ante incendios forestales, heladas, desabastecimiento de agua y protección de rayos UV. #LaPrevenciónEsDeTodos pic.twitter.com/SEN42PXjIP — UNGRD???? (@UNGRD) January 15, 2021

“El riesgo que existe es por la afectación a los frailejones y la fauna, así como a los nacimientos de agua, esperamos que se tenga una mayor precaución con la riqueza que tenemos en Santurbán”, dijo.

Temporada de heladas

Las bajas temperaturas es otro de los fenómenos climatológicos a los que se enfrentan diferentes regiones del país en esta época del año. De acuerdo con el Ideam, se mantienen vigentes las alertas por la probabilidad de descensos significativos en los niveles de temperatura en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y los Santanderes.