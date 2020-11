El bebé panda que nació hace tres meses en el zoológico de Washington ya tiene nombre. Este lunes fue bautizado como Xiao Qi Ji, que en español significa "Pequeño milagro", tras una votación popular que celebró su llegada al mundo como un mensaje de alegría y de esperanza en plena pandemia de coronavirus.

"Los pandas son un símbolo internacional de las especies salvajes en peligro y de esperanza, y el nacimiento de Xiao Qi Ji ofreció al mundo un instante muy necesario de alegría en mitad de la pandemia del covid-19", explicó el zoológico en su página de internet.

Unas 135.000 personas participaron en la votación en línea realizada entre el 16 y 20 de noviembre para elegir uno de los cuatro nombres que proponía el establecimiento.

After five days just under 135,000 votes cast, we are thrilled to share that our 3-month-old giant panda cub's name is.

