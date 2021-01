* Este es un contenido periodístico de la Alianza Grupo Río Bogotá: un proyecto social y ambiental de la Fundación Coca-Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación SEMANA para posicionar en la agenda nacional la importancia y potencial de la cuenca del río Bogotá y sensibilizar a los ciudadanos en torno a la recuperación y cuidado del río más importante de la sabana.

El parque Embalse del Neusa, una joya de la naturaleza que tiene una extensión de 3.700 hectáreas de bosque andino y que se encuentra a 3.100 metros sobre el nivel del mar, vuelve a abrir sus puertas al público para acampar.

El pasado octubre, este paraíso, ubicado en la jurisdicción de los municipios de Cogua y Tausa, ya había anunciado su reapertura al público, todos los días, a excepción del primer día hábil de cada semana, de 8:00 am a 4:00pm, autorizando un aforo máximo de 840 personas al día.

Sin embargo, esta actividad en la que las carpas y las tiendas improvisadas son protagonistas, no pudo reabrir debido a que el ecoparque no contaba con todos los protocolos de bioseguridad necesarios.

En las últimas horas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad que administra el lugar ecoturístico, anunció que desde este sábado 9 de enero regresa la actividad al parque.

“Es el destino ideal para quienes buscan un espacio libre en la naturaleza y desconectarse por completo de la rutina. Allí se pueden realizar actividades de senderismo, ciclo montañismo, camping, pesca y picnic, entre otras. El parque cuenta con los protocolos de bioseguridad aprobados. Es importante que las personas usen el tapabocas de forma permanente y tengan un kit de desinfección personal”, dijo al respecto Andrea Real Ramírez, directora Operativa de los parques CAR.

Para poder disfrutar de la actividad, los interesados pueden hacerlo los fines de semana, pagando un costo de $60.000 por persona. Este incluye servicio de alojamiento (1 a 2 noches), zona de camping, zona de fogata/hornilla, parqueadero, caminata ecológica guiada, recorrido en bicicleta, servicio de baños y duchas.

En la misiva compartida por la entidad, esta recomendó a los visitantes tener en cuenta las instrucciones que reciban de los funcionarios del parque, cuidar el agua haciendo uso de esta con eficiencia, respetar a los otros visitantes así como al personal del lugar y dejar el sitio utilizado en perfectas condiciones.

También, la corporación le pidió a la ciudadanía tener en cuenta que el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en el parque está prohibido, que no está permitido nadar ni bañarse en el espejo de agua, que los menores de edad deben estar bajo la supervisión de un adulto y que debe hacerse una correcta disposición de los residuos en los puntos ecológicos del parque.

“Para que las personas puedan tener la mejor experiencia de camping hacemos algunas recomendaciones como llevar carpa, calzado apropiado, ropa cómoda para caminar y abrigada (tenis, botas, chaqueta, sombrero/cachucha), bloqueador solar, repelente, impermeable y/o sombrilla, y hacer uso adecuado y responsable de las instalaciones del parque. Si desean desayuno y/o cena, deben reservar”, añadió Ramírez.

Para aprovechar el camping al máximo, la CAR creó una programación especial y opcional para los días permitidos, que va desde las 3:00 de la tarde del sábado hasta el mediodía del domingo.

Sábado: Protocolos de bioseguridad y registro (3:00 pm), actividad rompe hielo (4:00 pm), instalación de camping (5:00 pm), fogata actividad de mitos y leyendas de la región (6:00 pm), Cena libre (8:00 pm) y cierre de actividades (9:00 pm).

Domingo: desayuno libre (7:00 am), caminata ecológica con guía (8:00 am), reto ambiental (9:30 am), tiempo libre (10:00 am), ciclopaseo (10:30 am) y desmonte de camping (12:00 pm).