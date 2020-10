Las temperaturas siguen subiendo peligrosamente. Según datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, el mes pasado fue, a escala mundial, el septiembre más cálido registrado, superando los de 2019 y 2016, que encabezaban la lista de los más calientes desde que se tienen registros.

Las cifras son preocupantes, pues muchas zonas del mundo han visto cómo aumenta el calor y se prologan los períodos de sequía que han dado origen a incendios forestales sin precedentes, principalmente en Siberia y la costa oeste de Estados Unidos, sin dejar de lado lo que ha sucedido en países de Suramérica como Brasil y Bolivia, por ejemplo.

Septiembre estuvo en promedio 0,05°C más cálido que el mismo mes del año anterior. Las temperaturas se situaron muy por encima del promedio en muchas regiones del mundo, incluso frente a la costa del norte de Siberia, en el Medio Oriente, en partes de Sudamérica y Australia, indica el informe, que lo cataloga como el mes más cálido de los últimos 130 años.

Lo anterior, a pesar de que se presentan condiciones más frías en el océano Pacífico ecuatorial oriental, consistente con el evento de formación de un fenómeno de La Niña, según el estudio de la agencia de la Unión Europea.

??September #temperature highlights from #Copernicus #C3S:



???Globally and in Europe, September 2020 was the warmest September on record, with well above average temperatures in many regions

???Cool La Niña conditions in eastern tropical Pacific



More ??https://t.co/8QuqiUawEX pic.twitter.com/GDRNLboyh0