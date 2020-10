Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz; Mary Robinson, expresidente de Irlanda y exalto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil; Ricardo Lagos, expresidente de Chile y Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, son algunos de los líderes que firmaron una carta solicitando la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Colombia.

En la misiva, dirigida al presidente Iván Duque y al Congreso de la República, 16 expresidentes y varios líderes mundiales les solicitaron redoblar los esfuerzos y tomar las medidas necesarias para que el Acuerdo entre en vigor con la ratificación del país.

Le sugerimos: Académicos piden a Duque urgir al Congreso para ratificar Acuerdo de Escazú

Y es que para que el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe sea vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, debe ser ratificado por 11 países y hasta ahora sólo lo han hecho 10 naciones, incluyendo Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y de manera más reciente, Argentina. De ahí que la decisión que se adopte en Colombia será determinante no solo para el país sino para la región.



Colombia es el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente según la oenegé británica Global Witness. Foto: archivo / Semana.

Las personalidades internacionales, que hacen parte de The Elders, una organización no gubernamental formada por un grupo de reconocidos líderes globales, defensores de la paz y de los derechos humanos, indicaron en la comunicación que el Acuerdo de Escazú no solo era una manera poderosa de asistir a los países de la región en la lucha contra la crisis climática, sino que también se constituía en un aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más amplios.

Afirmaron que Colombia tenía una oportunidad histórica de dar el paso necesario para que el tratado entrara en vigor.

Le recomendamos: 130 organizaciones pidieron a Duque y al Congreso ratificar Acuerdo de Escazú

Esta carta, que también fue firmada por Ban Ki Moon, exsecretario General de Naciones Unidas; Ela Bhatt, fundadora de la Asociación Mujeres de la India (SEWA); Martti Ahtisaari, expresidente de Finlandia y Premio Nobel de la Paz; Ellen Johnson-Sirleaf, expresidente de Liberia y Premio Nobel de Paz, y Desmond Tutu, exarzobispo de Ciudad del Cabo, expresidente de la Comisión Verdad y Reconciliación de Sudáfrica y Nobel de la Paz, entre otras personalidades, llega en un momento crucial, en vista de que a la fecha, las Comisiones Segundas Conjuntas del Senado y Cámara de Representantes no han iniciado con los debates del proyecto de ley que busca la aprobación del Acuerdo.



Los indígenas son los defensores ambientales más asesinados en Colombia. Foto: Guillermo Torres /Semana.

La discusión de la iniciativa legislativa ya ha sido cancelada en cuatro oportunidades, pese al llamado de más de 130 organizaciones ambientales y un grupo connotados académicos, ambientalistas y políticos, que actuaron como moderadores de la Mesa de Diálogo Nacional Ambiental durante el paro de 2019, le han venido haciendo al Congreso para que inicie el trámite, y al presidente Duque para que presione su realización y cumpla con su compromiso de implementarlo.

Hasta ahora, las comisiones segundas de Senado y Cámara han sido indiferentes, a pesar de que el proyecto de ley fue radicado en la Cámara de Representantes el 23 de julio de 2020 y en el Senado de la República el 27 de julio de 2020 con mensaje de urgencia por parte del Gobierno nacional.



La ratificación del Acuerdo de Escazú permitirá a los líderes ambientales tener acceso a la información y prevenir los conflictos ambientales. Foto: archivo /Semana.

Esto se debe, en parte, a las presiones que vienen ejerciendo diversos sectores, como algunos de los más poderosos gremios económicos del país, varios congresistas y líderes políticos como el exministro Germán Vargas Lleras, que no están de acuerdo con que se firme el acuerdo, tras asegurar que se afectaría el desarrollo económico del país y se pondría en riesgo su soberanía.

Le puede interesar: Acuerdo de Escazú: Congreso aplazó de nuevo debate de ratificación

Ernesto Zedillo, expresidente de México; Gro Harlem Brundtland, exprimera Ministro de Noruega; Hina Jilani, abogada defensora y activista por la democracia y los derechos humanos en Pakistán y líder del movimiento pakistaní por los derechos de las mujeres; Graça Machel, cofundadora de The Elders, y Zeid Ra‘ad Al Hussein, exalto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, son otros de los líderes que se unieron a la petición.

Recurren al estatuto de la oposición

Ante las reiteradas cancelaciones por parte de los presidentes de la Comisión Segunda de Senado y Cámara de Representantes del debate al proyecto de ley por medio de la cual se aprobaría el Acuerdo de Escazú, un grupo de senadores y representantes radicaron solicitud ante los presidentes de las comisiones segundas para que lo agenden bajo el Estatuto de Oposición

La misiva enviada a los presidentes busca que después de cuatro cancelaciones, se realice el próximo 3 de noviembre la sesión conjunta que abriría el trámite a la discusión de la iniciativa legislativa.

Los promotores de esta alternativa son los senadores Antonio Sanguino, Iván Cepeda, Feliciano Valencia, y los representantes Abel Jaramillo y Neyla Ruiz.