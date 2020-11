Un ultimátum recibieron 14 líderes ambientales y cuatro funcionarios públicos del Magdalena Medio, entre quienes se encuentran el representante a la Cámara, Fabian Díaz Plata, el personero y dos concejales de Puerto Wilches.

A través de un planfleto firmado por el Bloque del Magdalena Medio de las Águilas Negras, el grupo armado ilegal les indicó que tenían 24 horas para irse del territorio o, de lo contrario, serán declarados objetivo militar y asesinados por sus integrantes.



Este fue el panfleto que circuló la madrugada de este miércoles 4 de noviembre por las calles de Barrancabermeja. Foto: archivo particular.

La misiva causó, además de temor, el repudio de las autoridades y de las más de 80 organizaciones que hacen parte de la Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP), la cual hace presencia en 28 departamentos del país.

"Unimos nuestras voces en rechazo a las amenazas de las que fueron víctimas 18 defensores del agua, la vida y el territorio en el Magdalena Medio y manifestamos nuestro respaldo y solidaridad con ellos", indicó la red por medio de un comunicado de prensa.

Del grupo de defensores ambientales amenazados hace parte el politólogo Óscar Sampayo, integrante del Programa Socioambiental de la Corporación Podion, organización miembro de la RNDP, quien desde hace varios años viene luchando en contra de que se desarrolle fracking en el Magdalena Medio, así como ha denunciado los graves impactos ambientales generados por las empresas petroleras que hacen presencia en la región y algunas irregularidades en contratación pública.

Sobre el particular, Sampayo, que también hace parte de la Corporación Regional Yariguíes- Grupo de Estudios Extractivos, Ambientales y Sociales del Magdalena Medio (CRY- GEAM) y la Alianza Colombia Libre de Fracking, solicitó a las autoridades realizar las investigaciones a las que haya lugar. "Tenemos preocupación ante esta serie de intimidaciones y amenazas que se realizan, no solo cotra mí, sino contra varios ambientalistas de Barrancabermeja y el Magdalena Medio. Nos preocupa esta situación que viven los defensores de la naturaleza, de derechos humanos y las personas que se preocupan por la protección y defensa del agua para todos los habitanets del territorio", manifestó.

Sampayo hizo, además, un llamado a la solidaridad de los habitantes del Magdalena Medio a acompañar a todas esas personas que se encuentran en ese planfleto que genera zozobra no solo a ellos, sino a sus familias. "No es lógico que por defener el agua se generen este tipo de intimidaciones", resaltó.

Llamamos a los santandereanos y colombianos a solidarizarnos y apoyar a los ambientalistas del Magdalena Medio que denuncian los graves delitos contra la Naturaleza en la región.

Llamamos a los santandereanos y colombianos a solidarizarnos y apoyar a los ambientalistas del Magdalena Medio que denuncian los graves delitos contra la Naturaleza en la región.

"Ya hemos dialogado con autoridades de todo tipo, quienes nos indicaron que se tomaría una serie de medidas para proteger la vida de las personas que fueron mencionadas, pero vemos con algo de preocupación que quieren desvirtuar un poco esta situacion al indicar que el grupo armado que firmó el panfleto no opera ni hace presencia en esa zona. Es a las autoridades a las que les compete demostrar si se trata o no de ese grupo y quién fue su autor", sostuvo Sampayo.

El líder ambiental informó que desde el inicio de este año en Barrancabermeja y el Magdalena Medio se han incrementado los hechos violentos, los secuestros y los asesinatos, sin que se tenga certeza de quiénes son sus perpetradores.

Aseguró que, pese a las amenazas, no se irá del territorio y continuará luchando en pro de un medioambiente sano para las comunidades. "De aquí no nos vamos y continuaremos con más ahínco con nuestras denuncias y nuestra acción política y cívica en el territorio. Acá nos quedaremos, no vemos por qué la defensa del agua y aire limpio y puro en Barracabermeja y el Magdalena Medio, de sus ciénagas y ríos, nos obligue a desplazarnos", expresó.



La mayoría de las personas amenazadas se dedican a denunciar los impatos ambientales que han generado las empresas que hacen presencia en la zona. Foto: Pilar Mejía / Semana.

En el grupo de amenazados también se encuentran otros cinco integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Se trata de Luis Alberto Gonzáles, Yesid Blanco, Raul Barba Rueda, Leonardo Granados y Alexander Mateus Rodríguez.

Entre tanto, la Red Nacional en Democracia y Paz afirmó que el Estado insistía en no reconocer la continuidad de grupos paramilitares en el país. "Las amenazas, hostigamientos, persecuciones y asesinatos de líderes y lideresas sociales continúan incrementando en el país, mayoritariamente contra aquellos que trabajan por la defensa de los territorios", expresaron.

Exigieron a las autoridades competentes investigar, individualizar y judicializar a los responsables de estas amenazas. Al Estado, por su parte, le pidieron que esclarezca este hecho y todos aquellos que durante este y los últimos años han venido evidenciando la persistencia de estructuras paramilitares en Colombia, los cuales - según esa organización - continúan implementando estrategias de terror para impedir la defensa del agua, el medioambiente y los territorios.

También hicieron un llamado a la comunidad internacional a hacer seguimiento a esta situación de hostigamientos, persecución y amenazas, así como a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para que haga veeduría del cumplimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones ante estos hechos.

"Pedimos también a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las personerías municipales, la protección de sus vidas e integridad y el establecimiento de medidas efectivas que puedan garantizar el desarrollo de sus legítimas labores de defensa del territorio y del medioambiente, que son bienes comunes".

A su turno, Camilo Arenas Valdivieso, secretario del Interior de Santander, recalcó que “tanto los líderes, como los ciudadanos, deben tener presente que estas acusaciones por parte de supuestos grupos delictivos no tienen credibilidad, pues no existe en Santander presencia de grupos que estén bajo el marco ilegal”.

No obstante, indicó que la Procuraduría, Fiscalía General, el Ejército, harán un constante seguimiento del comportamiento de este tipo de mensajes y de todos los líderes sociales, con el ánimo de garantizar la paz y la tranquilidad de la región.

Pese a las declaraciones de las autoriades, entre las comunidades que viven en poblaciones como Cimitarra, Puerto Wilches, Barrancabermeja, Landázuri, Puerto Parra y Sabana de Torres hay alerta porque de allí son los algunos de los líderes amenazados, mientras que las personas mencionadas en el panfleto le solicitan apoyo constante para que este no sea solo por unos días, como ha ocurrido en otros casos.