Con un total de 58.312 especies de animales y plantas, Colombia ostenta el título del segundo país más biodiverso del planeta, una estampa que lo convierte en uno de los territorios ideales para los traficantes de la fauna y flora silvestre.

A diario, de las selvas, bosques, humedales, ciénagas y otros ecosistemas estratégicos, son capturadas o extraídas centenares de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y diversas plantas, especies que luego son comercializadas en sitios como las plazas de mercado.

Muchos animales silvestres terminan como mascotas en alguna vivienda, un cautiverio que los condena a vivir encerrados en una jaula. Los más llamativos, como las tortugas mata mata, son vendidos en países de Europa, Asia o Estados Unidos, donde son muy apetecidos por los coleccionistas.

Las aves lideran en ranking de los animales silvestres más traficados en Colombia. Foto: CAR.

Según el Instituto Humboldt, 3.524 especies son objeto de comercio ilegal en Colombia, mientras que 1.302 cuentan con algún grado de amenaza debido a su alta demanda por parte de la población.

Bogotá es el mayor epicentro del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el país. La capital es un punto clave para la salida de los animales y plantas hacia el exterior, al igual que el principal mercado negro donde son comercializados hasta por catálogos virtuales.

En lo corrido de este año, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), con el apoyo de la Policía Nacional, ha decomisado más de 3.800 animales silvestres en diversos sitios de la capital, como las terminales de transporte, plazas de mercado y viviendas.

Un tití cabeciblanco fue rescatado en una vivienda de la localidad de Suba. Foto: SDA.

Un tití cabeciblanco (Saguinus oedipus), un primate endémico o único de Colombia que está catalogado en peligro crítico de extinción, es el decomiso más reciente en Bogotá y una muestra fehaciente de los impactos causados por el cautiverio.

El mamífero fue rescatado por la Secretaría de Ambiente y la Sijín en una vivienda de la localidad de Suba, donde permanecía en cautiverio junto a una lora amazónica y una lora real. Los tres animales silvestres estaban en precarias condiciones.

“El tití y las dos loras presentaban altos niveles de estrés y afectaciones fisiológicas debido al confinamiento y a la inadecuada alimentación a la que estaban siendo sometidos por parte de sus captores”, informó la SDA.

Este tití sólo habita en los bosques del Caribe colombiano. Foto: SDA.

El primate fue encontrado en una pequeña jaula (de 40 x 60 x 45 centímetros), un encierro que le generó altos niveles de estrés. “Su desplazamiento en el medio natural abarca entre 1,5 y dos kilómetros por día”, expresó la entidad.

Los tres animales silvestres fueron trasladados al centro de fauna temporal del Distrito, donde profesionales del Instituto de Protección Animal realizarán nuevas valoraciones para determinar los procesos de recuperación y rehabilitación.

Su regreso al hábitat natural es un gran interrogante debido a las secuelas generadas por el cautiverio, como su alto grado de adaptación a la presencia humana, la precaria alimentación que recibieron y los cambios en su comportamiento.

Lo más probable es que el tití no pueda regresar a su hábitat natural. Foto: SDA.

“La extracción de fauna silvestre de su hábitat natural genera afectaciones en las poblaciones de estas especies, ocasionando pérdida de biodiversidad y un desequilibrio irreversible en los ecosistemas”, informó la SDA.

La autoridad ambiental le hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de encontrarse con algún animal silvestre, evite la manipulación directa, no le arroje objetos que puedan lastimarlo, no cogerlo para mantenerlo en cautiverio o en calidad de mascota y no suministrarle alimento de manera forzada.

Las loras estaban en precarias condiciones físicas. Foto: SDA.

Operativos en plazas de mercado

En las plazas de mercado del 20 de Julio y El Restrepo, la Secretaría de Ambiente y la Policía Ambiental y Ecológica lograron incautar varios especímenes no vivos que pretendían ser comercializados ilegalmente por diferentes personas.

Un caparazón de armadillo (Cabassous unicinctus), un yacaré o caimán enano (Paleosuchus palpebrosus), corales, bivalvos y caracoles, eran tenidos sin los respectivos permisos en las plazas de mercado.

Según la SDA, las personas que transporten, tengan o comercialicen fauna silvestre en Bogotá, pueden recibir multas diarias hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir unos 4.000 millones de pesos de acuerdo con el proceso sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009).

Varios animales disecados fueron encontrados en dos plazas de mercado. Foto: SDA.

“La Administración Distrital tiene un gran compromiso con el respeto de todas las formas de vida. Por eso, le hacemos un llamado especial a todos los ciudadanos para que se abstengan de tener o comercializar cualquier tipo de fauna silvestre”, puntualizó la Secretaría de Ambiente.

Los casos de tráfico de fauna o tenencia de animales y plantas silvestres pueden ser denunciados en los teléfonos 3174276828 o 3183651787. “Profesionales de la Secretaría de Ambiente estarán disponibles para atender cualquier reporte”.