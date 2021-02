En temporada seca las quemas y los incendios forestales están a la orden del día en Colombia. El Páramo del Santurbán y el Parque Nacional El Tuparro son sólo la muestra más reciente de ello.

En 2019, por ejemplo, casi 100.000 hectáreas de bosque quedaron reducidas a cenizas tras los 7.400 conflagraciones que se registraron, de las cuales, por lo menos, 500 sobrepasaron una hectárea, según la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Entre tanto, durante los dos primeros meses de 2020, se presentaron más de 1.000 incendios, de acuerdo con esa entidad.

Coincidencialmente siempre afectan las mismas áreas: Meta, Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Valle, Antioquia, Vichada, Guaviare, La Guajira, Vaupés y Caquetá, en zonas ricas en biodiversidad que, dadas sus características, fácilmente pueden quedar en llamas. Y lo que es peor, por la distancia o por la falta de prevención o de recursos, casi nunca reciben atención a tiempo.



Los incendios afectan gravemente la estabilidad ecológica de los ecosistemas boscosos. Foto: Greenpeace España.

Un estudio realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y Boston Consulting Group (BCG) reveló que el número de alertas de incendios en todo el mundo en abril del año pasado aumentó en un 13 por ciento en comparación con el 2019, siendo las altas temperaturas y la deforestación para la adecuación de tierras para cultivos y pastizales los principales factores.

El informe detalla que los seres humanos son responsables del 75 por ciento de todos los incendios forestales. Ante este panorama y teniendo en cuenta que entre los meses de octubre y marzo aumenta el riesgo para los bosques y la vida de miles de especies que lo habitan por cuenta de las quemas, surgió la campaña #AmazoníaSinLlamas, una iniciativa dirigida a las redes sociales y compuesta por mensajes que motivan a la conservación de la selva amazónica y a concientizar a quienes están pensando en prenderle fuego al monte.



Las conflagraciones son provocadas en un 75 por ciento por los humanos, según un estudio de WWF. Foto: Dirección Nacional de Bomberos.

A la estrategia se han unido, hasta ahora, más de 80 personalidades entre cantantes, actores, deportistas, académicos y líderes de opinión, compartiendo sus videos en los que invitan al país y a la comunidad en los territorios a cuidar los bosques y a decirle no a las quemas.

Shakira, Juanes, Fonseca, el Pibe Valderrama, Jorge Velosa, Cholo Valderrama, Brigitte Baptiste y Rodrigo Botero, así como representantes de las embajadas de Noruega, Alemania y Reino Unido, y autoridades e instituciones regionales y territoriales del país, le han apostado a esta iniciativa.

Los bosques son fuente de vida??, hogar de comunidades campesina e indígenas y de miles de especies????, por esta razón es compromiso de todos cuidarlos. Nuestra directora, Mary Lou Higgins, se une a la campaña #AmazoníaSinLlamas y nos invita a decir NO? a la #deforestación . pic.twitter.com/zjFx4UTqCj

La solución no es apagar las llamas, la solución es no prenderlas.



En esta #TemporadaSeca el cantautor, @CholoValderrama hace una invitación para cuidar los bosques y decirle no a las quemas.



¡Juntos por una #AmazoníaSinLlamas !??#Cormacarena #SomosVidaSomosMeta pic.twitter.com/VVBCpRxvME