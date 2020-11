Ráfagas de vientos de hasta 200 kilómetros de velocidad, o más, vivieron los residentes y turistas en Providencia. Los baños y varios recintos fueron su salvación, ¿pero un ave de unos 10 centímetros de largo podría haber resistido los embates del huracán Iota, categoría 5?

El Vireo crassirostris o el Verderón Piquigrueso o el Vireo de Providencia, nombres de esta ave que ya se encontraba en peligro de extinción, se enfrentó al paso del huracán, el cual podría haberla extinguido.

A su ya vulnerable situación, debido a ser endémica de una isla tan pequeña como Providencia, ahora vivió la furia de este fenómeno natural. Su extinción o no, se conocerá cuando los investigadores regresen a estudiar la situación de esta ave.

Le sugerimos: ¿Tragedia en Providencia por el paso del huracán Iota pudo haberse evitado?

Luis Miguel Renjifo Martínez, vicerrector de Investigación y profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, alerta sobre la posible extinción del ave e invita las autoridades a considerar la posibilidad de evaluar sus poblaciones y a que, cuando las condiciones mejoren, se pueda revisar lo que ocurrió con esta y otras especies.

Además, insta a contemplar escenarios de ecoturismo que promuevan la protección de la flora y fauna y sirvan como alternativa económica para los isleños.

El Libro Rojo de Aves de Colombia, volumen II, señala que esta particular ave habita preferencialmente en las malezas y rastrojos de los bordes y áreas abiertas de los manglares y bosques de las colinas.

Su dieta se compone principalmente de artrópodos que captura a alturas medias en zonas interiores del bosque. La estrategia de forrajeo más frecuentemente utilizada por esta especie es la búsqueda de insectos en el follaje de arbustos y rastrojos densos y en algunas ocasiones prefiere ramas y hojas secas. Las preferencias alimentarias de la especie no descartan el consumo de frutos en algunas épocas del año, pero no se tienen registros documentados para la Isla de Providencia.

Le recomendamos: Estos son los huracanes más destructivos del mundo desde 1737

La época reproductiva de esta especie se ubica entre los meses de mayo y junio."Se han reportado nidadas de un huevo para la Gran Bahama, y de dos y tres huevos en las Islas Gato también en Bahamas. En Providencia, se tiene registro de un individuo volando con material para nido en la zona boscosa semihúmeda de la cuenca del Gamadith, el 26 de mayo de 2009", señala el libro.

Se conocen poblaciones en diferentes regiones del Caribe, principalmente en las Islas Bahamas, las Caimán, Caicos, Haití, Cuba y Antillas mayores, e islas remotas como Providencia y Santa Catalina.

La distribución del Verderón Piquigrueso en Providencia es amplia y ocurre en casi todos los hábitats disponibles de la mayoría de las cuencas de la isla. No existe ninguna amenaza directa sobre la especie, ya que no es cazada, ni perseguida y presenta un amplio ámbito de requerimientos ecológicos. No obstante, ha perdido 4,9 por ciento de su hábitat históricamente. Si se toma la pérdida de hábitat como un indicador de la disminución de la población, no se acerca a los umbrales de amenaza.

"La estimación más conservadora del tamaño poblacional de la especie indica que estaría por debajo del umbral de 1.000 individuos. Además, se encuentra en una única localidad. Aunque no hay evidencia de una reducción en el tamaño poblacional, Providencia y Santa Catalina están en una región afectada con frecuencia por huracanes, lo cual se constituye en una amenaza posible con un impacto severo sobre la población de la especie", indica el documento.

Le puede interesar: Corales, manglares y pastos marinos, las otras víctimas del huracán Iota

Por otro lado, se teme que el incremento de la actividad turística en la isla pueda eventualmente llevar a una paulatina pérdida de hábitat y, por tanto, de población.

La Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Humboldt publicaron el segundo volumen del resultado de una investigación iniciada en el año 2008. En este tomo se documentan las aves en peligro de extinción que habitan las regiones de bosques húmedos del norte y oriente; los ecosistemas abiertos, secos, insulares y acuáticos; las montañas del Darién; y la Sierra Nevada de Santa Marta, en el territorio colombiano.

Los modelos, estimaciones de tamaños poblacionales y tasas de cambio fueron desarrollados por los autores principales de la obra y las evaluaciones de riesgo de extinción estuvieron a cargo del primer autor. Esta obra está acompañada de ilustraciones y fotografías originales.

En este video se presenta con mayor detalle la publicación que alerta sobre los riesgos de extinción de las aves en el país.