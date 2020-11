Una historia que parece sacada de la ciencia ficción acaba de ser dada a conocer. Increíblemente un grupo de científicos rusos logró descongelar dos gusanos prehistóricos de 32.000 y 41.700 años, aproximadamente.

La investigación, que se adelantó por más de 16 años y culminó en 2018, luego de ser publicada por la Doklady Biological Sciences ese año, acaba de retomar vigencia en redes sociales luego de que el medio Strange and Amazing Facts, en su cuenta de Twitter (@StrangeFactoid) publicó un breve texto sobre este suceso.

