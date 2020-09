Atraídos por el olor de la comida cerca de 50 cangrejos cocoteros (Birgus latro), conocidos también como cangrejo ladrón o ladrón de palmera, sorpendieron a un par de familias que se encontraban realizando una parrillada cerca a la playa en Isla de Navidad (Australia).

Los enormes crustáceos, de aspecto un tanto rudo, pero inofensivos para los humanos, fueron grabados por algunos de los integrantes de los hogares, que al contrario de sentirse aterrorizados, se mostraron curiosos y disfrutaron del contacto con los animales, en especial los niños.

De hecho, la manera tan tranquila y jovial como recibieron a sus invitados especiales, hizo que el video se viralizara en redes sociales. Para muchos usuarios fue una muestra de que se puede compartir el mismo espacio son los animales, sin necesidad de maltratarlos.

El video muestra como varios comensales siguieron disfrutando de su plato, mientras los cocoteros intentaban hacerse con un bocado.

Dozens of robber crabs invade family’s campsite looking for food ?? pic.twitter.com/2yqAxfloSF