"Nuevas aventuras" fue el mensaje con el que Natalia Aldana subió a redes sociales una foto en la que sostiene, junto a un amigo, a un delfín rosado (Inia geoffrensis) entre sus manos.

Sonrientes, posan frente a la cámara, exhibiendo lo que quizás para ellos es un trofeo. Al fondo se observa el río, el hogar del que este cetáceo jamás debió haber salido.

Le sugerimos: El delfín rosado de nuevo en la lista roja de especies en peligro de extinción

La imagen generó de inmediato el rechazo de miles de usuarios y defensores de la fauna silvestre que son conscientes de que se trata de una especie categorizada como en Peligro de Extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a factores como la contaminación y degradación de su hábitat, la cacería ilegal y la captura accidental.

Una de las reacciones en contra vino de la Fundación Animal Colitas Callejeras que solicitó a la Fiscalía y a la Policía Nacional tomar cartas sobre el asunto contra estas dos personas a las que catalogó como "delincuentes".

Alexander Velásquez, director del Centro de Investigación para la Biodiversidad Andino-Amazónica, aseguró que era preocupante observar la imagen ya que el animal se encontraba fuera de su medio natural, sin ninguna razón científica. "Estos nos hace un llamado de atención a cuidar nuestra naturaleza", comentó en Noticias Caracol.

Velásquez indicó que los delfines rosados se distribuían en los principales afluentes del río Amazonia y el Orinoco, en Colombia, así como Brasil, Peru y Bolivia.

Ante la avalancha de críticas, la mujer se vio forzada a publicar horas más tarde un video en su cuenta de Facebook en el que aseguró que el delfín fue rescatado porque había quedado en una malla de pesca.

Le recomendamos: Un llamado urgente por el delfín rosado

"Algunas personas me están acusando de cosas que no he hecho, y por eso quiero aclarar qué fue lo que realmente sucedió. El bufeo (delfín) estaba enredado en una de las mallas que se extiende para pescar. Fuimos a revisar y lo encontramos atrapado, enredado. Lo que se hizo fue sacar la malla con el bufeo a tierra para sacarlo con cuidado para que no fuéramos a lastimarlo. Nos ganó la emoción de ternerlo ahí, pues era un animal que no habíamos visto tan cerca, entonces nos tomamos la foto rapidíto y volvimos a ponerlo en su hábitat, en el río. No le hicmos daños, lo que hicimos fue salvarlo porque estaba atrapado", mencionó.

Aldana afirmó que tras la publicación ha recibido amenazas, por lo que temía por su integridad, la de su hijo y la de su familia. "La gente no conoce ni la mitad ni la realidad de como sucediron las cosas y aún así se atreven a opinar (...). No me pueden acusar por ningún delito ya que el bufeo no está muerto", aseguró.



Video tomado de Facebook de Natalia Aldana

Su explicación no dejó del todo satisfechos a algunos las usuarios de las redes, para quienes aún hay muhas dudas por resolver y solicitaron a las autoriades aclarar la situación.

El delfín rosado es más que un animal emblemático del río Amazonas, es para los pobladores de esa región de Colombia una especie indispensable para la regulación natural.

Este mamífero es valorado por ayudar a controlar la población de pirañas y otros peces que podrían llegar a ser una amenaza por causa de la sobrepoblación.

Le puede interesar: ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para salvar a los delfines rosados del Amazonas?

Pero estos no son los únicos casos de personas posando con fauna silvestre que se han regisrado en los últimos días en Caquetá. En Puerto Rico y San Viciente del Caguán varias personas han posteado imágenes en las que aparecen con una babilla o caimán y un chiguiro muertos.

Ante este panorama, los defensores ambientales hicieron un llamado a respetar la fauna silvestre de la región y a entender que cada especie cumple un papel fundamental dentro de los ecosistemas.

Entre tanto, las autoridades informaron que incrementarán los controles para combatir el tráfico de fauna silvestre en ese departamento y la Amazonia.