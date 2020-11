Las fiestas decembrinas estarán pasadas por agua en la mayor parte del territorio nacional. La razón: el fenómeno de La Niña se ha fortalecido y podría aumentar la intensidad y frecuencias de las lluvias en el país.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que las condiciones de La Niña están presentes, con una probabilidad entre el 90 y 95 por ciento en lo que resta del 2020 y primera parte del 2021, debido al fortalecimiento del enfriamiento en el Pacífico central y oriental, así como a las señales de acoplamiento por parte de la atmósfera, respecto a indicadores de presión, flujo de viento y nubosidad.

Esto significaría -según esa entidad - que se registren lluvias entre el 10 y el 60 por ciento por encima de los promedios normales en la mayor parte del país. "Tenemos unos estimativos de que en incremente el volumen promedio de las lluvias para la época entre un 40 y 60 por ciento, y en algunos casos hasta el 80 por ciento", señaló Daniel Useche, jefe de Pronósticos y Alertas del Ideam.



Las lluvias persistirán con fuerza hasta finales de diciembre y luego comenzarán a reducir su intensidad, según expertos. Foto: archivo /Semana.

"El mes de noviembre ha tenido lluvias significativas con valores arriba de lo normal y lo que resta del mes se mantendrá esta tendencia de precipitaciones con respecto al promedio histórico en la región Caribe y en algunas regiones de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, al igual que en el Golfo de Urabá. En la región Andina las precipitaciones se estiman entre el 10 y el 40 por ciento por encima de los promedios", señalaron desde el Ideam

Entre tanto, para la región Pacífica se prevén incrementos de lluvias, mientras que, para Nariño, los modelos determinan déficits de lluvias del 10 al 30 por ciento. En la Amazonia, en general, se prevén valores de lluvia cercanos a los registros históricos, de acuerdo con el instituto. "No se descarta, en algunas regiones, la posibilidad de eventos extremos de lluvia, granizadas, vendavales o rachas de vientos fuertes. En estas zonas existe una mayor probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos", mencionaron.

¿Cuándo se reducirá el nivel de las lluvias?

De acuerdo a la climatología colombiana, a partir de la tercera y cuarta semana de diciembre la intensidad y frecuencia de lluvias disminuye, pero por cuenta de la influencia del fenómeno de La Niña, se registrarán episodios de mayor nubosidad y lluvias por encima de lo normal hasta comienzos del próximo año, probablemente hasta mayo.

Sin embargo, los expertos advierten que la intensidad registrada hasta ahora no se mantendrá. "No quiere decir que vaya a llover todos los días, las 24 horas hasta el mes de mayo, pero sí vamos a tener mayor posibilidad de lluvias. No es que no vaya a escampar y que vayamos a seguir con las lluvias que se vienen registrando en este final de año, es probable que tengamos días secos y soleados", indicó Daniel Useche, jefe de Pronósticos y Alertas del Ideam.



Los expertos hacen un llamado a continuar con el seguimiento y el monitoreo constante a las autoridades. Foto: Pixabay.

Useche ejemplificó lo que podría ocurrir señalando que generalmente existen algunas zonas del país donde solo llueve uno de los 31 días del mes de enero, pero por cuenta de La Niña podría llover dos o tres, situación que de inmediato incrementaría los modelos y porcentajes. El funcionario se refiere a departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar donde es normal que las lluvias disminuyan hacia finales de diciembre, pero debido a esta situación climática especial podrían registrarse precipitaciones por más tiempo.

Opinión que comparte, Christian Euscátegui, meteorólogo de Videoclimet y director de la Maestría en Gestión del Riesgo de la Escuela de Ingenieros Militares, quien sostuvo que sí va a llover por encima de lo normal y que se pueden presentar lluvias esporádicas, por ejemplo, en la Costa Caribe colombiana y con mayor recurrencia en la zona Andina, pero - según él - la mayor frecuencia será de días que no van a caer precipitaciones en varias regiones del país.

"El tema no es pensar que va a llover igual que ahora y que todo va a ser precipitaciones. En enero y febrero el volumen de las lluvias va a ser menor de lo que se espera para finales de noviembre y todo diciembre", comentó Euscátegui.

El meteorólogo afirmó, además, que esta Niña no será igual de larga y fuerte a la registrada entre 2010 y 2011. "Este fenómeno afortunadamente va a ser más corto y un poco menos intenso. La mayoría de los entes internacionales le apunta a una Niña moderada-fuerte", dijo.

Llamado a no bajar la guardia

Debido a que las altas precipitaciones persistirán de aquí hasta finales de diciembre y con menor rango los primeros meses de 2021, los expertos recomiendan prestar especial atención a las zonas que vienen acumulando agua por cuenta de las precipitaciones, ya que en enero con los eventos extremos que se puedan registrar, se podrían presentar saturación de los suelos, provocando movimientos de masa o deslizamientos, al igual que amenazas de crecientes súbitas e inundaciones por el desborde de ríos, quebradas y arroyos.

"Progresivamente hacia febrero este tipo de eventos asociados a las lluvias tenderán a disminuir, en términos de la ocurrencia, frecuencia e intensidad", comentó Useche.

Aseguró que estas amenazas se podrían registrar principalmente en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Antioquia, al igual que en Santander, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander.



No se descarta la ocurrencia de inundaciones y crecientes súbitas en enero de 2021. Foto: archivo /Semana.

"Chocó es la de mayor fragilidad en este momento y a futuro, al igual que Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca sobre el occidente, algunas áreas en Santander y en Norte de Santander en donde ha llovido en forma significativa, y en zonas del Cauca, donde en noviembre, diciembre y enero suele llover en buena cantidad", resaltó Euscátegui.

En la actualidad, de acuerdo con Useche - hay que estar muy pendientes en los departamentos Andinos en donde las lluvias podrían causar incrementos en las amenazas por deslizamientos de tierra y crecientes súbitas. "También en la región Caribe donde podríamos tener algunas inundaciones en la cuenca baja del río Magdalena, así como desbordes en el río Cauca y varios arroyos", mencionó.

Pata ambos será fundamental el seguimiento y el monitoreo, así como tener bien estructurados y activos los comités municipales de gestión del riesgo y los protocolos de contingencia.

¿La Niña irá hasta mayo?

De acuerdo con los el Instituto International de Investigaciones para el Clima y la Sociedad el fenómeno de La Niña tendrá una injerencia hasta abril de 2021, con una probabilidad cercana al 64 por ciento frente a un 36 por ciento de condición neutral.

"En mayo la mayor probabilidad que se da es de una condición neutral cercana al 55%, aproximadamente, mientras que la probabilidad de La Niña sería del 43%, es decir, que ya iríamos hacia una condición más de Niña a neutral", explicó Esucátegui.

¿Habrá más ciclones tropicales?

En cuanto a la ocurrencia de ondas tropicales que incrementen aún más el volumen de las lluvias en el territorio nacional, Euscátegui aseguró que es posible que todavía se puedan presentar algunos eventos, pese a que la temporada de huracanes va hasta el 30 de noviembre.

"Resulta que ha estado tan activa y el mar tan cálido que es posible que haya la formación de nuevos sistemas ciclónicos de aquí hasta finalizar el año, recordando que en 2005 el último evento, que fue la tormenta tropical Zeta, se presentó entre el 30 de diciembre y el 6 de enero de 2006, algo totalmente atípico. Eso no quiere decir que algo así vaya a ocurrir ahora, pero la probabilidad está allí porque esta ha sido una temporada bastante activa.

Omar Franco, exdirector del Ideam, indica que es posible que este tipo de fenómenos se extienda más allá de finales de noviembre, pues este año se han registrado condiciones fuera de lo común. Los análisis - según Franco - indican que la temperatura del Caribe está más cálida de lo normal.

“Las ondas vienen haciendo tránsito de oriente a occidente y se encuentran con temperaturas más cálidas y esto puede influir; sin embargo, no se puede asegurar que este fenómeno esté directamente relacionado con el cambio climático, pues los científicos no lo han afirmado de manera explícita”, concluye.