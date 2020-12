Una flor de un nuevo género y especie, perteneciente período Cretácico medio, acaba de ser identificada por investigadores de la Universidad Estatal de Oregón, Estados Unidos.

Se trata de una planta masculina diminuta, de cerca de dos milímetros de ancho, que existió hace 100 millones de años y perteneció a un bosque.

La flor, que tiene unos 50 estambres dispuestos como una espiral, con anteras apuntando hacia el cielo, fue encontrada perfectamente conservada en ámbar.

"A pesar de ser tan pequeño, el detalle que aún queda es asombroso", señaló George Poinar Jr., profesor emérito de la Facultad de Ciencias de OSU (Oregon State University), experto internacional en el uso de formas de vida de plantas y animales conservadas en ámbar para obtener más información sobre la biología y la ecología del pasado lejano.



La flor descubierta mide solo dos milímetros de ancho, pero tiene cerca de 50 estambres dispuestos como una espiral. Foto: DPA vía Europa Press.



"Nuestro espécimen probablemente era parte de un grupo en la planta que contenía muchas flores similares, algunas posiblemente femeninas", manifestó Poinar, cuyos hallazgos de la investigación fueron publicados en el Journal of the Botanical Research Institute of Texas.

La nueva planta tiene una copa floral hueca en forma de huevo y una la flor de la que emanan los estambres. De igual forma, una capa exterior que consta de seis componentes en forma de pétalos conocidos como tépalos y anteras de dos cámaras, con sacos de polen que se abren mediante válvulas con bisagras laterales, explicó Poinar en un comunicado de prensa.

La nueva flor fue "bautizada" como Valviloculus pleristaminis por Poinar y los colaboradores de OSU y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en referencia a Valva que es el término latino para la hoja en una puerta plegable, mientras que loculus significa compartimento, plerus se refiere a muchos y estaminis refleja las docenas de órganos sexuales masculinos de la flor.

Según Poinar, la planta quedó envuelta en ámbar en el antiguo super continente de Gondwana y fue transportada sobre una placa continental a unos 6.000 kilómetros a través del océano desde Australia hasta el sudeste asiático.



Algunos geólogos creen que la planta data de hace 200 millones de años, mientras que otros afirman que fue hace más de 500 millones de años.

"Dado que las angiospermas solo evolucionaron y se diversificaron hace unos 100 millones de años, el Bloque de Birmania Occidental no podría haberse separado de Gondwana antes, que es mucho más tarde que las fechas sugeridas por los geólogos", recalcó Poinar.

Las angiospermas son plantas vasculares con tallos, raíces y hojas, con huevos que se fertilizan y se desarrollan dentro de la flor. Se han descubierto numerosas flores de este tipo en el ámbar birmano, muchas de las cuales han sido descritas por Poinar y Kenton Chambers, un colega del estado de Oregon, quien también colaboró en esta investigación.

*Con información de Europa Press.