De acuerdo con los análisis, esta especie medía unos 2,5 metros de largo y su peso superaba los 200 kilogramos. Los científicos la bautizaron Eomonachus belegaerensis (foca monje amanecer de Belegaer).

Esta es la primera especie nueva de foca monje, ya sea viva o extinta, que se ha descubierto en este lugar del mundo, específicamente en Nueva Zelanda. También es la más antigua hallada en el planeta, según la investigación, en la que científicos de una Universidad de Australia analizaron siete cráneos de Eomonachus que fueron encontrados entre 2009 y 2016 y hallados en las costas de Taranaki, en la isla norte de ese país.

The discovery of an extinct species of monk seal, which lived 3 million years ago, overturns what we previously knew about how seals evolved. https://t.co/Gc4V2u2E6B pic.twitter.com/V1hVBjAQDc