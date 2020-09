Las tormentas y los fuertes vientos producidos por la época de huracanes han provocado que las cubomedusas (Cubomedusae), también conocidas como agua malas o avispas del mar, se estén acercando a la costa de la Isla de San Adrés y Providencia.

Varios individuos de esta especie han sido observados por lugareños y turistas en los últimos días. Ante esta situación, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) viene advirtiendo a los prestadores de servicios turísticos, turistas y comunidad acerca de su presencia.

Le sugerimos: Así es la sorprendente medusa gigante hallada por buzos

Adicionalmente, esta autoridad ambiental viene haciendo un llamado para que las personas no traten de manipularlas ni matarlas, ya que cumplen una importante función ecológica al hacer parte del denominado placton gelatinoso y al alimentarse de pequeños peces u otros invertebrados, que previamente inmovilizan con una inyección de toxinas y luego capturan con sus tentáculos y brazos orales.

"Esta especie tiene como característica principal cuatro lados y únicamente cuatro tentáculos. A diferencia de las medusas normales, esta es conocida por ser altamente venenosa, aunque no son necesariamente letales", indicaron desde Coralina.





Según la intensidad del dolor que producen tienen una peligrosidad clasificada como muy alta, alta, leve, muy leve o ninguna, por esa razón es importante no molestarlas.

Se trata de una especie fascinante, ya que estos animales están compuestos en un 95 por ciento de agua y no poseen corazón ni cerebro. La mayoría de las especies de medusas no pueden nadar, solo se desplazan flotando o dejándose llevar por las corrientes marinas y el viento, además, sus tentáculos no cumplen ninguna función en su desplazamiento, simplemente son utilizados para cazar y alimentarse.

Le recomendamos: Pequeños dragones azules aparecen en las costas de Texas

Una de las características más importantes de las cubomedusas es su potente veneno. En cada uno de sus tentáculos estas tienen hasta 500.000 cnidoblastos, unas células especializadas que cuentan con una estructura en forma de arpón: el nematocisto, que se encarga de inocular el veneno cuando la célula hace contacto con una presa. Su función es atrapar posibles presas o defenderse de los depredadores.

Coralina, en pro de vigilar los procesos de las especies y mantener el equilibrio del ecosistema dentro de la Reserva de la Biósfera Seaflower, solicita a la comunidad propender por el cuidado y protección de las medusas.