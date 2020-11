* Este es un contenido periodístico de la Alianza Grupo Río Bogotá: un proyecto social y ambiental de la Fundación Coca-Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación SEMANA para posicionar en la agenda nacional la importancia y potencial de la cuenca del río Bogotá y sensibilizar a los ciudadanos en torno a la recuperación y cuidado del río más importante de la sabana.

La ciencia lo bautizó Asio clamator, palabras en latín que significan búho gritón. Su nombre hace alusión a los cantos que emite bajo la luz de la Luna: fuertes alaridos que ponen fin al silencio perpetuo que domina los humedales de la capital del país durante las horas de la noche.

Se trata del búho rayado o listado, una rapaz que cuenta con plumas en forma de orejas largas encima de su cabeza y un rostro blanco rodeado por una línea oscura. Es una de las 208 especies de aves que habitan en los humedales de Bogotá, ecosistemas que suman cerca de 727 hectáreas.

Este búho tiene las mejillas de color café claro y unos ojos grandes de tonos marrón y canela bordeados por matices fuertes. Sus cejas son cortas, el pico es pequeño y la frente, corona y nuca son bastante oscuras.

El búho rayado ha aparecido en humedales como Santa María del Lago, Córdoba, La Conejera y Juan Amarillo. Foto: Fundación Humedales Bogotá.

“La espalda de este búho cuenta con visos rojizos con manchas y veteados de color café y negro, y su pecho tiene grandes listones pardos. Las plumas de vuelo y cola poseen barras pálidas y de marrón oscuro, mientras que sus garras son negras”, informó la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

A pesar de su belleza, esta rapaz padece por las acciones de algunos ciudadanos. Según la SDA, aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la tiene listada como una especie de preocupación menor, en Bogotá cuenta con varias amenazas.

“El búho rayado es atacado o agredido por la ciudadanía debido a percepciones y mitos falsos relacionados con creencias negativas, como le ocurre a varias de las rapaces. Sumado a esto, también sufre por accidentes en las carreteras, tráfico ilegal de fauna, envenenamiento por plaguicidas y la pérdida de hábitat”, dice la entidad.

En las últimas semanas, este búho fue fotografiado en los humedales El Salitre y Santa María del Lago. Foto: Fundación Humedales Bogotá.

La Secretaría de Ambiente ha reportado a este búho en humedales como La Conejera y Córdoba, ecosistemas de la localidad de Suba, y otras áreas con vegetación nativa como los cerros orientales. “Esta ave tiene un rango de distribución amplio en Sudamérica, que va desde el sureste de México hasta el norte de Argentina. En Colombia, se encuentra entre los cero y 2.600 metros de altitud”.

Hace pocos días, la Fundación Humedales Bogotá logró registrarlo en los humedales de El Salitre y Santa María del Lago, ecosistemas ubicados en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, respectivamente. “También lo hemos podido ver en La Conejera, Juan Amarillo o Tibabuyes, Jaboque y Córdoba”.

En el día, este búho descansa de su jornada de cacería noctura en las perchas de los árboles de mediano porte. Foto: Fundación Humedales Bogotá.

Durante el día, este búho descansa y duerme en los matorrales no tan altos de estos ecosistemas. Cuando el sol se oculta por el occidente, despierta y empieza a buscar sus presas, como aves y mamíferos pequeños y algunos invertebrados. “Tiene hábitos nocturnos y es considerado como un controlador de plagas”, dijo la SDA.

La Fundación Humedales expresó que durante el día, los búhos rayados se posan en el denso follaje de árboles pequeños o arbustos. “A veces lo hacen en el suelo bajo una cubierta de vegetación o incluso en las plantaciones de pino”.

La autoridad ambiental le hace un llamado a la ciudadanía para que no agreda al búho rayado. Fuente: SDA.

Su tamaño oscila entre los 30 y 38 centímetros, aunque la especie presenta un evidente dimorfismo sexual: las hembras alcanzan un peso de hasta 556 gramos, mientras que los machos son más pequeños, con pesos que no superan los 485 gramos.

Los huevos, blancos con manchas cafés, son incubados por la hembra durante cerca de 33 días. Los polluelos recién nacidos se caracterizan por tener plumas claras suaves que cubren la mayor parte de su cuerpo.

Polluelo de búho rayado en un árbol del humedal Córdoba. Fotos: Fundación Humedales Bogotá.

“Cuando llegan al mes de nacidos, las plumas de los polluelos se tornan de color amarillo ocre en el dorso, mientras que su vientre y disco facial se distinguen por estar incompletos y poco definidos”, manifestó la SDA.

La entidad le hace un llamado a la ciudadanía para que no atente contra el búho rayado, una rapaz que pertenece a la familia Strigidae, conformada por 223 tipos de este tipo de animal nocturno.

“Las personas deben evitar la manipulación directa, no arrojarle objetos que puedan lastimarlo, no suministrarle alimento de manera forzada y no mantenerlo en cautiverio o calidad de mascota. Tampoco agredirlos por falsas creencias o mitos”.