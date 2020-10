Resaltaron el hecho de que Corea del Sur siguiera siendo el único país del mundo con granjas comerciales de carne de perro a gran escala. Afirmaron que mayoría de las principales casas de subastas en ese país han cerrado, por lo que creen que Nakwon es la más grande que queda.

Explicaron que dicho lugar opera en una zona residencial y se anuncia como una instalación de cría de perros.

Le puede interesar: La iniciativa contra el tráfico ilegal de carne de perro en Tailandia

"El comercio existe en una zona gris legal, pero no está explícitamente prohibido. No obstante, la demanda de los consumidores está en declive, ya que las generaciones más jóvenes ven a los perros como miembros de la familia, no como alimento", dijo la ONG.

Humane Society of the United señaló, entre tanto, a través de su página web que mientras la mayoría de los surcoreanos no comen carne de perro de forma rutinaria, el "derecho" a hacerlo todavía persiste fuertemente. "La mayoría de los ciudadanos mayores la consumen con la creencia errónea de que es beneficiosa para la salud. La comen como una sopa llamada "boshintang" -que algunos creen que tonifica la sangre y aumenta la energía- o como un tónico (gaesoju) que se vende en las tiendas de medicina tradicional", afirmó la organización que promueve el bienestar de los animales.



Los animales que sobreviven en Nakwon Auction House, se en cuentran condiciones de hacinamiento y poca salubridad. Foto: ONG Lady Freethinker.

Mientras estos patrones culturales y de consumo cambian, LFT seguirá luchando para poner fin al comercio de carne de perro en Corea del Sur, tal y como lo viene haciendo hace tres años, por medio de publicaciones como estas. Actualmente, la ONG viene liderando una campaña en asociación con Save Korean Dogs, consistente en patrocinar 20 anuncios de taxi en la ciudad de Paju por medio de los cuales recalcan:"Los perros no son comida, sino familia".

De igual manera, se encuentran recolectando firmas vía virtual para solicitarle a los líderes de ese país que pongan fin al comercio de carne de perro y gato. "Nuestra petición tiene más de 90.200 firmas. Ayúdanos a alcanzar las 100.000 firmas para enviar el mensaje de que los perros deben amar, no matar", puntualizaron.