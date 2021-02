Con el propósito de frenar la deforestación en áreas protegidas del país, en donde las comunidades desarrollan un importante número de proyectos productivos, el Banco Agrario tomó la decisión de no financiar más este tipo de iniciativas las cuales, en muchas oportunidades generan la tala de bosque.

Así, de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, la entidad anunció que se trata de una medida que busca garantizar que la tala de bosques nativos no se dé en ningún proyecto financiado por el Banco.

Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, manifestó que si bien, desde el año 2015, en el banco se había comunicado la prohibición de financiar proyectos en parques naturales y zonas protegidas, fue a partir de diciembre de 2020, con la emisión de la Circular CR 246, que se implementaron controles estrictos, incluyendo sanciones disciplinarias para los funcionarios que no los cumplan, evitando así la irrigación de créditos con destino en dichas zonas.

La entidad habilitó una herramienta en la que los directores de las oficinas pueden consultar si los códigos catastrales de las solicitudes de crédito están ubicados en alguna zona protegida y, para el caso de predios sin título de propiedad, el banco dispuso que los directores deben consultar con las CAR si el predio está ubicado en el listado oficial de veredas que hacen parte de alguna zona protegida.

El @BancoAgrario trabaja de manera decidida en “extremar controles para que no haya financiación de proyectos productivos en parques naturales, eso no ocurría antes” @pachomejias pic.twitter.com/aRYY9kr38G — Banco Agrario (@BancoAgrario) February 25, 2021

Protección a zonas de reserva

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, destacó la decisión de la entidad y el hecho de que cuente con normas claras para no otorgar créditos en zonas de protección natural y de reserva, y mucho menos en parques naturales.

"Desde el Gobierno Nacional continuaremos trabajando por la reforestación del país y por la conservación de nuestros bosques, para ser cada día un país más sostenible en temas ambientales”, manifestó el Ministro.

Agregó que la deforestación causa graves inconvenientes a la biodiversidad y el objetivo es evitar desastres como la erosión. "Es importante cuidar los bosques nativos y esta es una política del Gobierno Nacional y por ello se está trabajando para conservarlos a través de iniciativas como los contratos por servicios ambientales y los de conservación natural".

Mejía dijo que no se sabe cuántos créditos hay para áreas protegidas, pues solo hasta diciembre de 2020 se implementaron controles estrictos. "Estamos haciendo un acompañamiento y se les han notificado las comunidades que no va a haber nuevos créditos para proyectos productivos", manifestó al precisar que para los préstamos que ya fueron otorgados, no se otorgarán nuevos desembolsos y terminarán cuando se cumplan sus respectivos plazos.

No habrá créditos para proyectos productivos que impliquen tala de bosque. Foto: Cormacarena

Así mismo, Mejía anunció que con el objetivo de seguir trabajando en la conservación del medio ambiente, el Banco tomó la decisión de prohibir la financiación, en cualquier lugar del territorio nacional para proyectos productivos que impliquen actividades de deforestación o talas ilegales de bosques, determinación que está reglamentada en la circular interna CICA-019-21, que regirá a partir del primero de marzo.

Para esto, antes de otorgar los créditos, la fuerza comercial del Banco hará una verificación durante su visita a los predios donde se desarrollarán los proyectos, validando su ubicación y que en estos no se contemple la tala de bosques. Posteriormente, en los procesos de control de la inversión, se realizará una nueva visita para revisar que efectivamente se esté ejecutando lo planeado y en las zonas indicadas.

Explicó que una vez les sea aprobado el crédito, todos los clientes deberán firmar un compromiso de no tala de bosques en el proyecto productivo objeto del crédito, y en caso de no cumplirse este compromiso, el Banco podrá reclamar el pago inmediato del saldo total de la deuda.

Sostenibilidad ambiental

Por su parte, el Ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, calificó como “un hito” que la entidad financiera esté colocando créditos en un sector tan importante, no solo para la competitividad del país sino para la sostenibilidad ambiental, y especialmente “con la finalidad de que sean sostenibles”.

Desde Puerto Gaitán, con @MinAgricultura y @BancoAgrario hicimos grandes anuncios para la protección de nuestro patrimonio ambiental: el Banco Agrario no financiará proyectos ubicados en zonas naturales protegidas o que puedan atentar contra la biodiversidad del país. (Sigue) pic.twitter.com/agypWirobo — Carlos Eduardo Correa (@CarlosECorreaE) February 25, 2021

Manifestó que el 52 % del territorio nacional es bosque, del cual el 66% está en el bioma amazónico, precisamente una de las áreas más deforestadas, lo que se ha convertido en una gran preocupación para las entidades del Gobierno y por ello es tan importante hacerl seguimiento a los que sucede en las áreas protegidas.

"En la Amazonia hay acaparamiento de tierras para actividades ilegales como la ganadería extensiva, minería ilegal y cultivos ilícitos", aseguró Correa.

Las tres entidades también informaron que del 22 al 29 de abril, se realizará una gran “sembratón” de árboles nativos simultáneamente en 844 municipios donde hace presencia el Banco, a través de 789 oficinas y 97 sucursales de BAC Más Cerca. Se espera que participen en esta iniciativa más de 5.000 empleados, que, de forma voluntaria, apoyarán la siembra de alrededor de 50.000 árboles nativos en las fincas de los clientes que también decidan vincularse.

Nuevas líneas de financiamiento

Otra de las medidas será continuar con la promoción y puesta en marcha de líneas de financiamiento amigables con el medio ambiente, como la que fue anunciada por el MinAgricultura y el Banco Agrario el año pasado, denominada Línea de Crédito para Sistemas Silvopastoriles, que tiene el objetivo de fomentar la ganadería sostenible, a través de la siembra de árboles en potreros.

Tanto el Ministro de Agricultura, como el de Ambiente y el presidente del Banco Agrario de Colombia insistieron en seguir aportando estrategias para que el sector agropecuario continúe por la senda de ‘producir conservando y conservar produciendo’, apuesta que fue anunciada por el presidente Iván Duque desde que inició su Gobierno.