Durante los nueve meses de pandemia en el país, la cuenca alta del río Bogotá, que va desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque, en Villapinzón, hasta el Puente de la Virgen, en Cota, mejoró en un 90 por ciento el oxígeno disuelto. Un avance importante que permite que florezca y se mantenga la vida en este cuerpo de agua.

Así lo confirmó la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), entidad del Estado que se encarga de administrar los sistemas de alcantarillado de la capital, en la rendición de cuentas de 2020, realizada en la tarde de este martes de forma virtual. En esta, además de mencionar los avances en el plan de Saneamiento del río Bogotá, la estatal mencionó temas relacionados con el cuidado del agua, la inversión en los proyectos y la importancia del rol activo de los ciudadanos para lograr una ciudad más sostenible.

El río Bogotá

Además del progreso en los niveles de oxígeno en la cuenca alta, Cristina Arango, gerente general de la empresa estatal, destacó también la disminución de un 57 por ciento de la presencia de materia orgánica. Asimismo, celebró que el nivel de turbiedad se encuentra en un 18 por ciento, acercándose cada vez más al nivel óptimo.

El Acueducto lidera la ejecución técnica del Programa de Saneamiento del río Bogotá. Foto: Rendición de Cuentas del Acueducto

Estas cifras representan para la entidad un balance positivo dentro de la estrategia pensada por el Distrito para el proceso de saneamiento del río con el que se busca "sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico, uso eficiente del recurso, equidad, racionalidad económica, sostenibilidad financiera, participación ciudadana y coordinación institucional”.

Sin embargo, además de los esfuerzos de la ciudad encaminados a mejorar las condiciones del río, para la empresa es necesario un trabajo colectivo de todos los bogotanos. “Bogotá ha hecho esfuerzos muy altos por el río. Pero nada de eso va a ser suficiente si no logramos cambiar los hábitos, si los usuarios no dejan de botar basuras a las calles que lastimosamente terminan en nuestros cuerpos de agua”.

Los humedales

Estos ecosistemas, vitales para la supervivencia humana, en la ciudad son focos de basura y escombros. De hecho, según lo manifestó la empresa, de ellos han recogidos armarios, sofás y otros elementos que, además de contaminar los terrenos y las fuentes de agua, dificultan la vida que allí se desarrolla.

Por esto, la empresa manifestó que viene realizando obras para recuperar los espacios invadidos y reducir los riesgos para las poblaciones que viven cerca de estos hábitats naturales.

Áreas para la conservación

Este año, la estatal adquirió 773.000 hectáreas para la conservación. Cifra que se traduce en un logro histórico. “Son alrededor de ocho predios en Sumapaz, Chingaza, Chiguaza y más. Solo destinados para la protección”, manifestó Arango.

Sin embargo, la cifra todavía dista mucho de la meta. De acuerdo con Arango, durante los cuatro años de gobierno esperan alcanzar las hectáreas que tienen previstas en el Plan de Desarrollo.

El sistema de alcantarillado y la covid-19

Durante el 2020, el Acueducto realizó un seguimiento acucioso a la presencia del virus de la covid-19 en el sistema de alcantarillado. De acuerdo con su gerente general, las mediciones “mostraron que efectivamente ha estado presente el virus, pero que lo ha hecho de forma inactiva en los diferentes puntos de recolección de muestras”.

El agua en Wall Street

Después de que se conoció la noticia de que el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street por la preocupación de su escasez, en muchos hogares se generó la interrogante de si esto tendría alguna trascendencia en la factura de los colombianos y, en este caso, de los bogotanos.

Al respecto, la gerente aclaró que el ingreso de este elemento vital a la bolsa no tiene impacto en las cifras. “El entrar a cotizar en bolsa el agua es una señal de precio, pero el mercado nuestro está regulado por la Comisión de Regulación de Agua Potable. Eso no tiene efectos sobre los valores que tenemos en colombia. Lo que sucedió nos permite tener una señal de lo que está pasando en el mundo con el agua, pero más allá de eso no tiene ningún impacto”.

Senderos ecológicos y agua limpia

El Acueducto precisó que en los últimos cuatro meses ha habido un aumento en la visita de los ciudadanos a los senderos ecológicos. Esto, según manifiesta la entidad, se traduce en “un aspecto positivo para alcanzar un sentido de pertenencia y contribuir a la salud mental, factores que ayudan a la ciudad”.

El Acueducto presentó un resumen de los visitantesque recibieron tres senderos ecológicos de la ciudad, en los últimos meses. Foto: Rendición de Cuentas del Acueducto.

Asimismo, la compañía manifestó que invirtió 30.000 millones este año para la limpieza de canales, quebradas y estructuras como pondajes.

Finalmente, sobre la planta de tratamiento de agua El Dorado, la estatal celebró que actualmente esta reutiliza “el agua equivalente a una piscina olímpica. Era una meta que se quería lograr y ya está implementada", señaló Arango.