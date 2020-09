Colombia tiene grandes activos naturales y culturales, es el segundo país más biodiverso del mundo y primero en especies de aves, además de ser una nación pluriétnica y diversa, con cerca de 84 pueblos indígenas, más de 60 lenguas nativas y una población afrodescendiente que ronda el 10 por ciento.

Este potencial hace atractivo al país para el turismo internacional, dice Flavia Santoro, presidente de Procolombia, quien precisa que en los últimos años se ha entendido que bajo parámetros sostenibles esta riqueza puede ser descubierta por los viajeros, pero también protegida y conservada.

De acuerdo con la directiva, el turismo sostenible será clave en el proceso de reactivación no solo del sector sino de la economía del país. Colombia cuenta con 21 destinos turísticos sostenibles certificados por MinComercio como La Macarena (Meta), Salento (Quindío), Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Mompox (Bolívar) o Ciénaga, (Magdalena), entre otros.

Le recomendamos: Los habitantes de Mesetas y Lejanías, en el Meta, reescriben su historia a partir del turismo

Si bien el turismo ha sido una de las actividades económicas más golpeadas por cuenta de la pandemia, Santoro dice que se trata de una industria resiliente y por ello será protagonista de primer orden en el repunte de la economía del país.

La práctica de deportes extremos es posible en varias regiones del país. Foto: Liliana García/Instituto de Turismo del Meta

Por esta razón y con base en los conceptos de sostenibilidad, la entidad trabaja en una estrategia bajo el plan de reactivación del Gobierno Nacional llamado “Compromiso por Colombia”, en el que se tiene como prioridad trabajar cuatro elementos fundamentales: recuperación de la conectividad; brindar herramientas para los empresarios; crear sinergias institucionales; y promocionar un destino sostenible y de alta calidad generando confianza.

Coalición para el futuro del turismo

Es de recordar que Colombia se convirtió en el pasado mes de junio en uno de los primeros países del mundo en unirse a la Coalición para el Futuro del Turismo (The Future of Tourism Coalition) creada por organizaciones internacionales que trabajan por la sostenibilidad de la industria como Green Destinations, Tourism Cares y The Travel Foundation, entre otras.

Lo anterior entendiendo que las preferencias y demandas de los viajeros cambiarán y habrá un mayor interés en experiencias turísticas sostenibles.

Actividades en torno a la naturaleza como ecoturismo, bienestar, avistamiento de flora y fauna, entre otras, así como experiencias en turismo comunitario, pueden convertirse en nichos muy demandados por los viajeros quienes buscarán una oferta con un enfoque terapéutico para compensar los efectos en la salud física y mental.

Si bien Procolombia ha venido trabajando en la estrategia en promocionar un turismo sostenible y de alta calidad, Santoro considera que en este momento es primordial que la cadena turística se dedique a actividades que impacten de manera positiva al medio ambiente y a las comunidades.

El Amazonas es uno de los lugares más apetecidos para practicar el turismo de naturaleza. Foto: Procolombia

"La entidad ve esto como una prioridad, pues busca recuperar la confianza del viajero a través de la comunicación de los activos con mayor valor agregado del destino y el manejo responsable de Colombia frente a los temas de bioseguridad", manifiesta la directiva.

Con sello de bioseguridad

Por eso Colombia se convirtió en el primer país de la región en lanzar un sello de bioseguridad (Check in certificado, covid-19 bioseguro) con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo y quien adquiera esta certificación también obtendrá el sello Safe Travels del World Travel & Tourism Council.

Además, bajo estos nuevos parámetros, Procolombia elaboró herramientas para los empresarios colombianos de la industria del turismo con el objetivo de que mantengan sus empresas con estrategias de reenfoque para que se adapten con parámetros de sostenibilidad y bioseguridad.

Le sugerimos: Fomentan el turismo de naturaleza a partir de la conservación

De forma paralela está el proyecto de la Ley General de Turismo, radicado en el Congreso de la República por el MinComercio, el cual busca fomentar la sostenibilidad y la implementación de mecanismos de conservación, protección y aprovechamiento de los atractivos turísticos.

De igual forma, esta iniciativa apunta a fortalecer la formalización y la competitividad del sector y los actores de la cadena de valor, así como promover la recuperación de la industria turística.