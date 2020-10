"En Colombia se gastan más recursos de lo que somos capaces de regenerar". Esa es la conclusión a la que llegó Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, tras analizar los resultados del informe anual de la plataforma Earth Overshoot Day que señala que el país entró desde este 17 de octubre en una situación de “sobregiro ecológico”.

Esto en la práctica significa que, si el mundo siguiera los patrones de consumo de los colombianos, los recursos medioambientales del planeta se acabarían casi dos meses y medio antes de que finalizara el año.

“Desde este 17 de octubre comenzamos a ocupar una línea de crédito que, en realidad, implica que nuestra forma de consumo requiere y gasta más recursos de lo que somos capaces de regenerar”, explicó Gómez, quien informó que en 2019 el día de sobregiro medioambiental colombiano se registró el 18 de octubre, lo que indica - según ella- que "lo estamos haciendo un día peor por año".



La depredación de los recursos naturales a gran escala ha hecho que Colombia gaste más de lo que es capaz de regenerar. Foto: Daniel Reina / Semana.

Desde Greenpeace advirtieron que Colombia no está generando ninguna capacidad de ahorro medioambiental y que los actuales patrones de consumo tienen un alto impacto ecológico.

“Enfrentados a una nueva normalidad y en la necesidad de reactivación económica, no podemos volver al modelo económico de producción y consumo con el que convivíamos antes de la pandemia. La nueva normalidad no puede ser sinónimo de una economía que arrasa con los ecosistemas y que no tiene como eje central las necesidades de las personas. Estamos en un momento clave e histórico para dar un salto que signifique proteger la naturaleza y nuestra salud”, mencionó Gómez.

Con este informe, Earth Overshoot Day advierte qué pasaría si el planeta tuviera los parámetros de consumo y contaminación que se observan en cada país. "Y, si el mundo consumiera como lo hace Colombia, el 17 de octubre los recursos planetarios se habrían agotado", recalca Greenpeace.



La deforestación es una de las principales causas del rápido agotamiento de los recursos naturales en Colombia. Foto: Greenpeace.

Estos datos son calculados a partir de las Cuentas Nacionales de Huella y Biocapacidad de Global Footprint Network, las cuales son actualizadas cada año. Según estos reportes, El Salvador también cumplió el día del “sobregiro ambiental” este sábado, en tanto países como Brasil (31 de julio), Venezuela (22 de agosto) y Perú (23 de septiembre) los agotaron más rápido.

Los próximos países suramericanos en alcanzar el tope serán Uruguay, el 6 de noviembre, y Ecuador el 14 de diciembre.

El país que más rápido cumplió su “sobregiro ambiental” fue Qatar, el 11 de febrero, mientras que Estados Unidos, Canadá y Emiratos Árabes Unidos lo hicieron en marzo. En contraste, Indonesia lo hará el 18 de diciembre, siendo la nación que mejor administra sus recursos.



Gráfica que muestra los días del "sobregiro ambiental" alrededor del mundo. Fuente: Earth Overshoot Day - CUSTOM_CREDIT

De acuerdo con Greenpeace, las ciudades representan más del 70 por ciento de las emisiones globales, razón por la cual desempeñan un papel crucial en el consumo excesivo de recursos naturales.

“Las ciudades, tal como las conocemos, no resisten más. Hoy no solo tenemos una emergencia sanitaria, sino medioambiental, una verdadera pandemia climática que se prolonga por largo tiempo. Es en este contexto que es necesario reaccionar con decisión y por eso se hace necesario una declaratoria de emergencia climática para Bogotá que permita enfrentar y contener las graves afectaciones ambientales que hoy tenemos”, mencionó Gómez.