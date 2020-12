A pocas horas de conmemorarse el quinto aniversario del Acuerdo de París sobre el clima, la activista sueca Greta Thunberg criticó los "objetivos hipotéticos y lejanos" y las "promesas vacías" de los gobiernos, reiterando su llamado a una acción inmediata. Esta petición la realizó en el marco de una nueva jornada de su movimiento Fridays for Future.

Desde la firma del acuerdo, el 12 de diciembre de 2015, "han pasado muchas cosas, pero la acción necesaria aún no es visible en el horizonte. Seguimos yendo en la dirección equivocada", explicó la adolescente de 17 años, en un video de tres minutos publicado en sus redes sociales.

My name is Greta Thunberg and I am inviting you to be a part of the solution.



As #ParisAgreement turns 5, our leaders present their ‘hopeful‘ distant hypothetical targets, ‘net zero‘ loopholes and empty promises.°°

But the real hope comes from the people.°

#FightFor1Point5 pic.twitter.com/o9mmFuIoyI