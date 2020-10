*Este es un contenido periodístico de la Alianza Grupo Río Bogotá: un proyecto social y ambiental de la Fundación Coca-Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación SEMANA para posicionar en la agenda nacional la importancia y potencial de la cuenca del río Bogotá y sensibilizar a los ciudadanos en torno a la recuperación y cuidado del río más importante de la sabana.

Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo, con un total de 1.999 especies registradas. Según el Instituto Humboldt, 82 de estos alados son endémicos, es decir exclusivos del territorio nacional, mientras que 158 pasan por alguna región en su ruta migratoria.

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) aseguró que Bogotá alberga cerca del 10 por ciento de las aves que hacen presencia en el país, una biodiversidad que tiene una explosión entre los meses de octubre y marzo, en plena época migratoria de miles de estos animales.

Desde octubre, las aves migratorias engalanan los humedales y cielos de Bogotá, un revoloteo que maravilla a los pajareros durante más de seis meses. La tingua azul, una especie con plumas de colores metálicos, largas patas y un pico rojo con la punta pintada de amarillo, es la más representativa.

Las tinguas azules llegan a los humedales de Bogotá a buscar descanso y refugio. Foto: SDA.

Esta tingua (Porphyrio martinica) hace presencia en todo el continente americano. En Colombia habita en los Llanos Orientales, los valles interandinos y la costa Caribe, pero en octubre alza vuelo hacia la capital del país en busca de refugio, alimentación y descanso en alguno de los humedales de la ciudad.

Sin embargo, debido a la proliferación de la urbanización, representada en altos edificios y conjuntos residenciales, la tingua azul queda desorientada al no encontrar los cuerpos de agua. Muchas chocan contra las ventanas y caen rendidas en los sitios aledaños a estos ecosistemas estratégicos.

La SDA lleva 20 años con una campaña que busca rescatar a las tinguas azules en Bogotá. Foto: SDA.

“Entre octubre y marzo es la temporada de aves migratorias en Bogotá. Estas aves atraviesan enormes distancias para pasar el invierno en temperaturas más cálidas, y a veces se pierden o se desorientan al llegar a la ciudad”, expresó la secretaria de Ambiente Carolina Urrutia.

Ante esto, la SDA le hace un llamado a la ciudadanía para que reporte a las tinguas y otras aves migratorias que estén en riesgo, para que expertos de la entidad puedan rescatarlas, recuperarlas y finalmente liberarlas en los humedales para que continúen con su ruta migratoria.

Estas aves buscan los humedales de Bogotá para descansar y alimentarse. Foto: SDA.

Desde el año 2000, es decir hace 20 años, la entidad cuenta con la campaña Recuperación y liberación de la tingua azul, que tiene como objetivo recuperar y rehabilitar todos los individuos de esta especie que suelen sufrir accidentes contra estructuras y tejados.

“La tingua azul es un animal que, debido a su alto desgaste energético, puede extraviarse y terminar en tejados, parques o en ocasiones sufrir depredación de otros animales. De igual manera, es capturada por inescrupulosos que buscan conservar esta especie como mascota”, dijo Urrutia.

Entre octubre de 2019 y abril de 2020, la pasada temporada migratoria, la SDA logró recuperar 1.663 tinguas azules, de las cuales 1.324 fueron liberadas. La época migratoria incluye el último trimestre de cada año y el primero del siguiente, con picos significativos entre noviembre y enero.

La SDA le hace un llamado a la ciudadanía para reporte a las tinguas que estén en riesgo. Fuente: SDA.

“Durante la época de pico, la Secretaría de Ambiente recibe cerca de 400 llamadas de ciudadanos que advierten sobre la presencia de estos animales en alguna situación que puede representar algún riesgo”, anotó la funcionaria.

La tingua azul es un ave que en algunos casos habita en humedales y zonas pantanosas. Tiene el pico de color rojo con amarillo, la frente azul clara, las alas grises, que se vuelven azules cuando son adultas, y las patas largas y amarillas. Las juveniles son de colores claros y un lomo café.

¿Qué hago si encuentro una tingua azul?

En el caso de que algún ciudadano encuentre a una tingua azul o cualquier ave migratoria en riesgo, la Secretaría de Ambiente le recomienda seguir este paso a paso:

Tomar una caja de cartón, libre de residuos y olores, y hacerle varios orificios que permitan el ingreso de aire y luz Recoger la tingua y ponerla en la caja de cartón Suministrarle agua potable con un poco de azúcar, arroz crudo o cocinado y vegetales Llamar a la SDA para que técnicos especializados acudan a su atención y cuidado Si hay presencia de perros o gatos, o si esta ave se encuentra sobre una vía pública, es necesario retirarla y ponerla a salvo

Los ciudadanos pueden seguir varios pasos para rescatar a las tinguas azules. Fuente: SDA.

“En caso de encontrarse con un animal silvestre, las personas deben evitar la manipulación directa, no arrojarle objetos que puedan lastimarlo, no mantenerlo en cautiverio o en calidad de mascota y no suministrarle alimento de manera forzada”, anotó Urrutia.

Los bogotanos pueden reportar a las tinguas azules llamando a los teléfonos 3174276828 o 3183651787, para que profesionales del grupo de fauna de la Secretaría de Ambiente acudan a su rescate. También pueden escribir al correo electrónico fauna@ambientebogota.gov.co.