Las acciones en contra del tráfico ilegal de fauna silvestre, así como el permanente rescate de animales en apuros por otro tipo de circunstancias, permiten que cada día especímenes de diversas especies retornen a su hábitat, de donde nunca debieron salir.

Las autoridades ambientales del Valle del Cauca han adelantado en los últimos días una serie de rescates de diferentes animales. Uno de ellos fue el de un mono capuchino de frente blanca (Cebus albifrons), ante una denuncia ciudadana efectuada a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico del municipio de Candelaria, donde se alertaba sobre la presencia de un mono en una vivienda. Tras el reporte, ese despacho dio aviso a la Policía Ambiental y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) para proceder al rescate del animal.

Le recomendamos: EN VIDEO: 90 pericos bronceados fueron rescatados de tráfico ilegal en Cesar

Se trató de un macho juvenil que fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en San Emigdio, propiedad de la Corporación, para ser valorado por los especialistas y determinar su condición física.

El mono capuchino habita principalmente en el Amazonas. Foto: CVC

Según indagaciones efectuadas a la persona que tenía el animal, manifestó que hace aproximadamente un mes una persona procedente del departamento del César le había dejado el animal y que a la fecha no había regresado por él. Afirmó que para no tirarlo a la calle, había asumido su cuidado. Esta persona no opuso resistencia para la entrega del animal, sin embargo, por la tenencia de fauna silvestre podría ser objeto de una sanción.

Estefanía Florez, bióloga de la CVC, comentó que se trata de una especie cuyo rango de distribución corresponde al norte del Amazonas, entre los ríos Putumayo y Amazonas, y también entre los departamentos de Arauca y Vaupés, lo que indica que muy posiblemente haya sido introducido desde dichos territorios.

Le sugerimos: Tráfico de fauna no da tregua: incautan loros recién nacidos en Antioquia

Así mismo, corresponde a una especie que se encuentra con Preocupación Menor, según la Lista Roja de Especies Amenazadas - IUCN, sin embargo, se conoce que su población está decreciendo y se ve seriamente afectada por la cacería indiscriminada y la deforestación de su hábitat.

El ejemplar ingresará a un proceso de cuarentena (40 días), donde el equipo de profesionales evaluará su condición clínica, biológica y nutricional, de acuerdo con su especie y, posteriormente, determinará si continúa en cautiverio o es posible una rehabilitación para su posterior liberación.

Un yaguarundí salvado de los perros

Por otro lado, como resultado de la actuación de una familia campesina en zona rural de El Dovio, funcionarios de la utoridad ambiental rescataron a una cría de yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) de pocos meses de edad.

Según declaraciones de los campesinos, el felino se encontraba desorientado y era perseguido por unos perros. "Si no se lo quitamos, seguramente el animalito no habría corrido con buena suerte, estaba solo y parecía como perdido", expresó uno de ellos, a la vez que aseguró no haber visto a la madre cerca.

El yaguarundí hallado es un ejemplar juvenil que fue rescatado por campesinos del ataque de unos perros. Foto: CVC

"Muchas veces las madres dejan a los cachorros en algún refugio mientras salen a cazar y luego vuelven para alimentarlos. Con frecuencia las personas los encuentran pensando que están abandonados, separándolos de sus madres; lo mejor es ser prudentes y esperar a que la madre regrese", señaló Juan Fernando Ospina, zootecnista de la CVC.

En este caso, particularmente, la vida del pequeño felino corría peligro al ser acechado por los perros. En circunstancias diferentes, no debe ser alejado de su guarida bajo ningún motivo.

El animal fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre San Emigdio de la CVC en Palmira, donde será elavuado su estado de salud. Según lo consideren los expertos, deberá pasar un tiempo prudente en el lugar mientras alcanza un estado de desarrollo óptimo que le permita regresar al bosque.

Le puede interesar: Más de 120 animales víctimas de tráfico ilegal fueron recuperados en Antioquia

El yaguarundí es uno de los seis felinos que tienen presencia en el Valle del Cauca. Habita en los bosques tropicales, se encuentra a menudo en fragmentos de bosque asociados a cultivos, como los cañaduzales. Es de hábitos diurnos y se alimenta principalmente de mamíferos y reptiles medianos y pequeños como lagartos y roedores.

Oso hormiguero atrapado y sin salida

Los resctates no se han detenido. Un oso hormiguero fue hallado dentro de un túnel de la vía que conecta a Dagua con el Distrito de Buenaventura. El animal fue captado por las cámaras de seguridad cuando se encontraba atrapado en una de las salidas de emergencia por lo que funcionarios de la CVC regional Pacífico Este acudieron al lugar para su respectivo rescate.

Funcionarios de la CVC procedieron con la valoración médica veterinaria del mamífero y determinaron un pequeño cuadro de deshidratación. Después de la atención clínica y al evidenciar mejoría en el estado del individuo se realizó la respectiva liberación en zona rural de Dagua.

Este oso hormiguero regresó a su hábitat tras determinar que se encontraba en buenas condiciones de salud. Foto: CVC

En circunstancias aisladas, una boa constrictor de gran tamaño fue llevada a las oficinas de la CVC en esta regional, las buenas condiciones físicas del animal permitieron que fuera devuelta a su hábitat rápidamente. Esta liberación se realizó también en zona rural de Dagua, en un lugar aislado de viviendas y adecuado para su supervivencia.

"Devolver a su entorno natural a cualquier especie de la fauna silvestre es motivo de alegría. Estos animales deben permanecer en libertad en su hábitat, por eso recomendamos a los ciudadanos que informen inmediatamente a la CVC por los canales de atención al ciudadano disponibles, para así acudir al rescate de cualquier especie de nuestra fauna silvestre", comentó Carlos Hernando Navia Parodi, director territorial de la regional Pacífico Este.