* Este es un contenido periodístico de la Alianza Grupo Río Bogotá: un proyecto social y ambiental de la Fundación Coca-Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación SEMANA para posicionar en la agenda nacional la importancia y potencial de la cuenca del río Bogotá y sensibilizar a los ciudadanos en torno a la recuperación y cuidado del río más importante de la sabana.

Un terrible caso de maltrato animal fue reportado en el sector de Seuca, ubicado en la vereda El Abra del municipio de Cota. Douglas, un perrito criollo de ocho años con pelaje amarillo, fue víctima del comportamiento aberrante de una ciudadana, quien le echó agua hirviendo en el costado derecho de su cuerpo.

Todo empezó el martes 27 de octubre, cuando una vecina de la zona le escribió a la Fundación Rescate Animal Colombia, organización que desde hace cuatro años se dedica a salvar los animales domésticos y silvestres del municipio, para denunciar la nefasta agresión contra Douglas, perro que a pesar de tener dueños, lo dejan todo el día en la calle.

“La ciudadana sólo quería saber cómo podía denunciar a quien maltrató a Douglas, pero para nosotros lo primero era conocer el estado del perrito. Nos dio el contacto de otra persona del sector, quien nos contó que el animal ya estaba con sus dueños, personas humildes de la tercera edad que lo adoptaron hace tres años. Nos dijo que el maltrato se había presentado tres días antes”, dijo Lorena Cifuentes, activista de la fundación.

A Douglas, un perro de ocho años, le echaron agua hirviendo en el costado derecho de su cuerpo. Fotos: Fundación Rescate Animal Colombia.

Un día después de conocer el reporte, los activistas de la fundación encontraron a Douglas en la calle, cerca de la vivienda donde habita. “La supuesta dueña, una señora mayor, nos informó que habían llevado al perro a la Umata, la veterinaria pública del municipio, donde le habían aplicado algo para el dolor y le mandaron unas cremas”, expresó Cifuentes.

Sin embargo, Douglas contaba con una herida en carne viva, infectada y sucia. “El perrito tenía mucha sensibilidad, sólo al tocarle la cabeza se le paraban todos los pelos. Su estado era terrible, por lo cual le pedimos autorización a la señora para trasladarlo al Hospital Veterinario para Mascotas, una clínica privada del municipio que nos ha ayudado a salvar miles de animales víctimas de maltrato”.

En el Hospital Veterinario para Mascotas, al que la Fundación Rescate Animal Colombia le debe millones por los animales que le ha ayudado a sanar sus heridas, Douglas empezó a recibir un tratamiento especializado, como radiografías y láser, equipos que la Umata no cuenta.

Douglas lleva más de una semana en una clínica veterinaria donde recibe varios tratamientos. Foto: Fundación Rescate Animal Colombia.

“Lida, la médica veterinaria del hospital, nos informó que Douglas requería primero de una limpieza profunda de la herida en el costado derecho de su cuerpo, cerca del pulmón. La zona estaba demasiado sucia, tanto así que no se podía ver la evolución de la herida. Decidimos autorizar que le aplicaran anestesia”, comentó Cifuentes.

El perrito necesitaba atención urgente. Si la herida seguía abierta, una infección podría llegar a afectar el pulmón. “Le dijimos a la veterinaria, una persona que para nosotros es un ángel de la guarda, que no escatimara gastos y nos fiara lo que valiera el tratamiento. Para buscar ayudas, publicamos la historia en nuestras redes sociales”.

Desde el miércoles 28 de octubre, cuando Douglas ingresó al hospital, el perrito recibe dos terapias de láser diarias, control de dolor, comida especializada y cremas especiales para que la herida cicatrice más rápido. “La cuenta por el tratamiento de Douglas ya superó el millón de pesos. No lo hemos querido sacar de la clínica porque nos da miedo que sus dueños lo vuelvan a dejar suelto en la calle y se vuelva a infectar”.

Douglas va sanando su herida poco a poco. Fotos: Fundación Rescate Animal Colombia.

¿Qué pasó con Douglas?

El mismo día del rescate, una ciudadana se comunicó con la Fundación Rescate Animal Colombia asegurando que era la verdadera dueña de Douglas. “Se trataba de la nieta de la señora que nos autorizó a llevarlo a la clínica. Le contamos toda la historia y nos dijo que iba a averiguar quién fue la persona que le hizo el daño al perrito”, expresó Cifuentes.

Los activistas de la fundación empezaron a indagar por su parte entre los vecinos del sector de Seuca, quienes aseguraron que quien realmente le hizo daño era una señora que vive muy cerca del sitio donde vive el perro. “La comunidad dijo que esta señora tiene varias perritas que están en celo, lo que atrajo a Douglas al sitio. Según los vecinos, la ciudadana, cansada de la presencia del perro, le arrojó agua hirviendo. Al parecer esto pasó entre el 22 y 23 de octubre”, contó Cifuentes.

La comunidad le manifestó a la fundación que en ese proceso investigativo, una supuesta animalista de Cota apareció pero para apoyar a la señora que agredió a Douglas. “Según los vecinos, la señora dijo que el perro es un peligro para todo el mundo porque es bastante problemático. Nada justifica un acto de maltrato animal, así el perro sea bravo. Ese es un pensamiento que hace parte de la cultura del municipio”.

Una empresa le donó a Douglas un collar para que no se lama la herida. Foto: Fundación Rescate Animal Colombia.

En los días que lleva en la clínica, Douglas no ha dado una sola muestra de agresividad ni con los humanos u otros perros. “Cuando lo sacamos a pasear, Douglas nunca se ha mostrado violento, agresivo o estresado. No ha mordido a ningún personal de la veterinaria, a pesar de que le hacen terapias con ozono que son incómodas. Da mucha tristeza que una supuesta ambientalista justifique que una persona le arroje agua hirviendo a un perro o a cualquier ser vivo”.

Para Cifuentes, lo que le ocurrió a Douglas fue un acto de sevicia y totalmente premeditado. “No creo que la señora haya tenido agua hirviendo en ese momento. La puso a calentar, esperó a que hirviera y se la echó al perro. La verdad es un milagro que Douglas siga vivo”.

La Fundación Rescate Animal Colombia ya tomó acciones. “Interpusimos una denuncia contra la señora en la Inspección de Policía, a quien ya la tenemos identificada según la información de los vecinos. A los dos días que denunciamos la historia del perrito, esa persona se mudó a otra vereda de Cota”.

Varios abogados de la Universidad Militar y del equipo de protección de la Gobernación de Cundinamarca, están asesorando a la fundación. “Por ahora estamos esperando los informes médicos veterinarios de la Umata y de la clínica donde el perrito está actualmente, insumos que nos permitan llevar el caso ante el grupo Gelma de la Fiscalía”.

Todos pueden ayudar

La dueña de Douglas no ha pagado la cuenta del perrito. “Sabemos que la familia es de escasos recursos económicos, por lo cual decidimos endeudarnos más con la clínica veterinaria”, dijo Cifuentes.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, la fundación ha pedido el apoyo monetario de la ciudadanía. “Necesitamos de la ayuda de todos para que Douglas mejore y poder pagar las atenciones y tratamientos que está recibiendo en la veterinaria especializada”.

La fundación busca aportes económicos para el tratamiento de Douglas.

Las personas que quieran ayudar a este perrito criollo pueden hacer sus aportes económicos a través de Daviplata y Nequi (3138553440). La fundación también recibe dinero en efectivo, “en este caso pueden comunicarse con nosotros a los números 3138553440 y al 3209882643 para coordinar”.

Varios habitantes de Cota se han solidarizado con Douglas. “Nos ha donado desde 3.000 hasta 100.000 pesos por parte de la ciudadanía, mientras que la empresa Máximal, que trabaja con productos ortopédicos para mascotas, nos donó un collar especial para que no se lama las heridas y la médica veterinaria es un sol con nosotros. Mucha gente nos llama a diario a preguntar por el perrito”, anotó Cifuentes.

La fundación manifestó que el caso de Douglas sirve para que la gente deje de maltratar y agredir a los animales, tanto domésticos como silvestres. “Durante la pandemia han aumentado los casos de maltrato animal en varios municipios de Cundinamarca. Necesitamos que la gente se solidarice y tenga un comportamiento amigable con todos los animales”.

Cifuentes recalca que no es posible justificar ningún acto de maltrato animal. “Estamos hablando de seres vivo y hoy en día hay una ley que los protege. La Constitución Política de Colombia dice que estamos en la obligación de proteger los recursos naturales, lo que incluye a los animales silvestres y domésticos”.

Douglas acaba de regresar a la casa de sus dueños. Sin embargo, la fundación espera que no lo vuelvan a dejar suelto en las calles para que así no sea agredido. “Una constante en Cota es que la ciudadanía deja a sus mascotas en las calles, sin vacunación y esterilización. Por ejemplo, a Douglas no le hubiera pasado nada si recibiera los cuidados en su casa y si las perras de la señora estuvieran esterilizadas”.

La fundación le hará un seguimiento a Douglas. “De mano con las autoridades del municipio vamos a ver cómo evoluciona física y comportamentalmente, ya que una agresión como la que sufrió podría dejarle secuelas. La dueña aseguró que ya no lo va a dejar todo el día por fuera y que quiere vacunarlo y esterilizarlo. Nuestro objetivo es garantizar que Douglas esté bien”, puntualizó Cifuentes.