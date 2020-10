El pasado 4 de agosto fue difundido en redes sociales un video en el que un hombre le pegaba varias veces a un perro bulldog francés, de menos de dos meses, llamado Chat.

Las imágenes causaron indignación al punto que, pocas horas después de haber sido publicado, la Policía y el Instituto de Protección Animal de Bogotá procedieron a su aprehensión preventiva, tras determinar que el animal estaba siendo maltratado.

Chat fue trasladado a un hogar de paso donde identificaron que tenía sus bigotes cortados, al igual que sus uñas, las cuales registraban rastros de sangre. Dos meses después de su rescate, este bulldog encontró un nuevo hogar junto a la pareja conformada por Juan Sebastián Ospina y Camila Yepes, y fue rebautizado Lucky por sus nuevos dueños.



Juan Sebastián Ospina y Camila Yepes fue la pareja que adoptó a Lucky luego de haber sido aprehendido preventivamente. Foto: archivo particular.

Sin embargo, su suerte no duró mucho, pues la Inspección de Policía que llevaba el caso falló a favor del anterior dueño, aquel que le pegaba, y decidió devolverle el perro. Y es que la Ley 1774 de 2016 contra el maltrato animal señala que en la instancia policiva son los inspectores los encargados de determinar qué es maltrato de acuerdo con un informe presentado por los médicos-veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA).

Su caso volvió de nuevo a hacerse viral en redes sociales. Miles de personas rechazaban la medida adoptada por las autoridades.



Gracias a los cuidados de sus nuevos dueños, Lucky goza hoy de un hogar que le brinda bienestar. Foto: archivo particular.

Sobre el particular el IDPYBA lamentó la decisión de devolver el animal a su tenedor e hizo un llamado a la Personería Distrital de Bogotá para que, en el ámbito de sus competencias, interpusiera las acciones legales que considera pertinentes y que permitan garantizar el bienestar de este bulldog francés.

"El IDPYBA no cuenta con las competencias necesarias para aprehender o decomisar animales. Según su misionalidad, debe realizar visitas para la verificación de las condiciones de bienestar animal, a partir de reportes ciudadanos, y emitir los conceptos técnicos necesarios que sirvan como sustento para las decisiones que las autoridades competentes adopten", señaló el instituto.

Sobre el caso puntual de Chat, afirmaron que el concepto emitido por esa entidad fue desfavorable. "Luego de la visita técnica realizada se determinó un presunto maltrato físico y emocional. Este concepto permitió, en su momento, la aprehensión preventiva por parte de la Policía Ambiental y Ecológica", dijeron.



La decisión de la inspección de Policía de devolver a Lucky a su maltratador ha generado indignación y rechazo. Foto: archivo particular.

Desde el Instituto informaron que se remitió a la autoridad policiva (el inspector) toda la información del caso para que se adelantara la investigación, incluida la historia clínica y un informe técnico de hallazgos donde se identificaba el presunto maltrato físico y emocional del animal.



Adicionalmente, señalaron que, en el marco de sus competencias, profesionales del Escuadrón Anticrueldad del IDPYBA realizarán visitas semanales al lugar de residencia del perro, con el fin de hacer una verificación rigurosa de su bienestar.

“Si no hay justicia para el maltratador, que por lo menos piensen en la vida de los animales. Aparte de que no hay ninguna penalidad para este hombre que lo maltrataba, ¿pretenden devolver a un animal simplemente porque las personas merecen una segunda oportunidad? Esto es lo que vivimos lastimosamente en nuestro país con niños violados, mujeres asesinadas, robos, maltrato animal, etc… pero si Lucky llegó a nuestras vidas es con un propósito y hoy está claro cuál es, no vamos a permitir que él vuelva a su antiguo hogar”, indicó Camila Yepes para el portal hablemeclaro.com.

Más denuncias

Tras conocerse el polémico fallo de Chat, Andrea Padilla, concejal animalista de Bogotá, dio a conocer que, como este, se habían registrado muchos más casos en los que los animales habían sido devueltos a sus maltratadores.



Mencionó lo ocurrido, por ejemplo, con Aslan, Tara y Luna Blanca. "No sabemos si Candy también será regresada y estamos en ascuas con Yanglo, Fruna y Dólar. Ellos llevan año y medio en custodia del instituto porque su situación no se ha resuelto. Como si fuera poco, el inspector de policía falló para no devolver a Yeika, pero en segunda instancia el instituto decidió regresarla", publicó Padilla en un comunicado de prensa, tras haber hablado con una funcionaria de esa institución, quien, al parecer, pidió la reserva de su identidad.

Según Padilla en los tres años de vida del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se han devuelto varios animales, pese a las pruebas.

Esta situación puede tener tres causas, desde su perspectiva. La primera por debilidades de la Ley 1774, lo que hace que, en materia policiva, sean los inspectores quienes decidan qué es maltrato. La segunda porque es probable que los informes y conceptos veterinarios del instituto sean deficientes y la tercera porque puede que los inspectores teman ser demandados, situación que los lleva a valerse de las debilidades de la Ley y de los conceptos veterinarios para devolver a los animales.



Varios animales recuperados han sido devueltos a sus maltratadores, según denunció la concejal Andrea Padilla. Foto: Pixabay.

Para la cabildante otro problema evidente es la falta de recurso humano. Sostuvo que en Bogotá solo hay dos inspectores de atención prioritaria dedicados a los temas de maltrato animal. "Durante el primer semestre de 2020, estos inspectores recibieron 231 casos, de los cuales atendieron apenas 97. Ellos mismos, además, deben atender otros asuntos en materia de contravenciones relacionadas con animales, lo que hace que su capacidad de respuesta sea de apenas el 41 por ciento", resaltó Padilla.

La concejal considera que se trata de una situación es gravísima porque los animales están siendo revictimizados por la institucionalidad que debería protegerlos. "El miedo de los inspectores y las posibles deficiencias técnicas del instituto están poniendo en riesgo a los animales. Por esto le solicitamos al IDPYBA copia de los conceptos veterinarios de los animales que han sido devueltos, y a la Secretaría de Gobierno, información de los criterios que han llevado a los inspectores a devolver a los animales”, manifestó.

Padilla cree que es urgente reformar la Ley 1774 y reglamentarla. Sin embargo, asegura que existen acciones inmediatas por desarrollar. "Por parte del instituto se necesitan conceptos veterinarios robustos que evidencien las afectaciones físicas y emocionales de los animales, puesto que el maltrato no siempre es evidente. Por parte de los inspectores, se requiere valentía en las actuaciones e interpretaciones progresistas de las normas. Si hay un choque de trenes entre el instituto y los inspectores, debe resolverse. Los animales no pueden ser los paganinis del pingponeo institucional”, expresó.

La concejal recordó que en el Plan de Desarrollo se aprobó la meta de fortalecer el escuadrón anticrueldad de ese instituto, y que el presupuesto total aprobado para acciones de protección animal en las 20 localidades es de 52.546 millones de pesos.